Pablo Repetto: ‘Es una para de setenta días, al menos necesitamos tres semanas de recuperación

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Para Liga de Quito el tiempo será un factor determinante cuando se reanude la LigaPro, debido a la recuperación física y táctica que deberá afrontar el plantel antes de retomar la competencia, así lo confirmó el estratega uruguayo Pablo Repetto.

En diálogo con Radio La Red (102.1), el entrenador de 46 años reveló algunas de las preocupaciones que giran en torno a la ‘U’, de cara a lo que podría ser un posible reinicio del torneo local en julio, según el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor.



Precisamente, luego de las declaraciones del directivo esta semana, quien afirmó su deseo de que el campeonato local pueda retomarse en el séptimo mes del año, Repetto mencionó que, de ser el caso, los entrenamientos deberían comenzar la primera semana de junio.



“Escuché a Miguel Ángel Loor que el fútbol talvez regrese a mediados o finales de julio. Eso significa que regresemos a los entrenamientos la primera semana de junio o mediados. Nosotros necesitamos al menos cinco semanas para recuperarnos”, comentó el estratega.



El timonel añadió que los jugadores cumplen con las indicaciones del cuerpo técnico y continúan ejercitándose en sus respectivos hogares, pero esto no garantiza que estén al cien por ciento al volver:



“Está claro que al fútbol no llegaremos en óptimas condiciones, pero tampoco estamos en cero, por algo hacemos una rutina diaria. Es una para de setenta días, al menos necesitamos tres semanas de recuperación”, complementó.



La parte táctica es uno de los aspectos que más le inquietan. De momento él y su cuerpo técnico están enfocados en fortalecer la parte humana de los jugadores. “La buena convivencia entre todo el grupo, eso es fundamental”.



En Liga un psicólogo se conecta todos los días para conversar con los jugadores y alivianar cualquier inquietud que pueda surgir por el encierro. Repetto dijo que, si bien no hay mayor problema a la interna del plantel, sienten preocupación por los jugadores nuevos, como es el caso del uruguayo Matías Zunino, que vive solo en Quito.



Para finalizar, el estratega habló sobre las metas que tiene con la ‘U’. Con Repetto desde la zona técnica, Liga logró su décima primera corona, la Copa Ecuador y la Supercopa, ahora él sueña con ganar la Copa Libertadores: “Es muy difícil, pero es un reto que en lo personal quiero conseguir algún día”, concluyó.