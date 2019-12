Pedro Pablo Perlaza permite que ‘Toño’ Valencia sea volante

LEA TAMBIÉN

Cuando se terminó el primer tiempo de la final del torneo entre Liga y Delfín, los jugadores del cuadro ‘cetáceo’ se acercaron a la boca del túnel del camerino sur del estadio Jocay. Detrás de aquel arco, 2 700 seguidores de la ‘U’ repletaban la general y aguantaban con estoicismo los inclementes rayos solares, que solo se alejaron del recinto deportivo cuando los ‘cetáceos’ lograron su histórica corona.

Era el inicio del entretiempo, los fieles albos veían el desfile de camisetas azules sudorosas rumbo al camerino. Pronto repararon en la musculosa figura del 21 de Delfín: Pedro Pablo Perlaza, e inmediatamente apuntaron sus dardos: “llorón, llorón, llorón”, le gritaban.



‘PPP’, como se conoce al lateral, apenas los vio y entró presuroso. No le convenía la disputa. Entre noviembre y diciembre, el jugador se volvió antipático para los seguidores, que no olvidaban sus lágrimas y lamentos tras perder la final de la Copa Ecuador a manos de Liga, en el mismo Jocay, semanas antes del último partido del certamen nacional.



Lo que los aficionados desconocían es que desde hace meses, Perlaza era objeto del deseo de la institución alba. Las conversaciones por ficharlo se intensificaron en los días posteriores a la final y el pasado jueves 19 de diciembre, el futbolista de 28 años llegó a las oficinas de Esteban Paz, junto a su representante Vladimir Ortiz para firmar su contrato de trabajo.



El lateral será jugador albo por los próximos cuatro años. Liga adquirió sus derechos deportivos y le encargó una misión clara: que se convierta en el lateral derecho titular del equipo para liberar de esas funciones a Antonio Valencia.

‘Toño’ llegó al equipo en julio del año pasado, tras una temporada sin jugar. Por su precaria condición física inicial, el cuerpo técnico de Pablo Repetto lo ubicó como lateral. Pero, desde el inicio de los ‘playoffs’, el ex Manchester United se desplazó al centro de la cancha. Se movió con absoluta libertad en los puestos de volante central y volante interior.

Pedro Pablo Perlaza estará en Liga Deportiva Universitaria hasta el 2023. Foto: Twitter

La idea del entrenador Pablo Repetto es que Valencia esté más cerca de la creación y que Perlaza compita con José Quintero, en la posición de lateral derecho.



‘PPP’ quiso empezar con pie derecho en Liga. Lo primero fue hacerle un guiño a los aficionados. “Quiero pedirle disculpas a la gente de Liga, si es que interpretaron mal un gesto mío. Liga tiene una gran hinchada y yo quiero dar lo mejor de mi juego”, dijo en su primera declaración como liguista. Antes de firmar su contrato ya lucía una camisa polo de concentración de la ‘U’.

Declarado hincha de Barcelona, Perlaza sostuvo que la opción de Liga le convenía a su juego y a su tardío crecimiento deportivo: hasta el 2017, él jugaba en la Segunda categoría hasta que Delfín lo fichó y empezó a brillar en el cuadro manabita.



El lateral admira a ‘Toño’ Valencia y confiesa que “será un lujo jugar con él”. El encuentro con el referente recién se producirá en enero, cuando los universitarios inicien su pretemporada pensando en la Libertadores y las copas locales.