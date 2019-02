Matías Oyola afirma que desde Ecuador se filtró la información sobre el caso de Sebastián Pérez

LEA TAMBIÉN

Matías Oyola siente impotencia. El capitán de Barcelona SC lamenta que su equipo haya quedado eliminado en la Copa Libertadores, a pesar de que fueron superiores en el marcador global. El volante central aseguró que desde Ecuador se filtró la información sobre el caso de Sebastián Pérez.

Barcelona fue superior en el resultado global dentro de la cancha. El equipo de Guillermo Almada venció 2 a 1 en el cotejo de ida frente al Defensor Sporting y 1 a 0 en el partido de vuelta. Esto, válido por la segunda fase de repechaje de la Copa Libertadores.



Sin embargo, la Conmebol dictaminó ganador al club charrúa en el primer encuentro por 3 a 0 de esta llave porque el futbolista Sebastián Pérez no fue inscrito en el tiempo debido. La Federación Ecuatoriana de Fútbol asumió su responsabilidad en el caso.



Matías Oyola, referente del plantel de Guillermo Almada, expresó su malestar ante la situación. "Estamos muy dolidos, apenados porque no es algo deportivo. Hoy en día estamos fuera por lo que ha hecho la Federación. Quizá uno escucha lo inoperante, la negligencia, la ineptitud. No puede ser que gente que está vinculada con los clubes, que lo hace a menudo, año tras año, tiene que hacer esta labor que se le ha pedido sobre el tema del CTI con Macará, Delfín, Barcelona y justo a Barcelona le pasa lo que le pasa", comentó el mediocampista en diálogo con DirecTV Sports Ecuador.



Según el capitán torero, la información llegó al equipo uruguayo desde Ecuador. "Nosotros habíamos hablado con un jugador de Defensor Sporting y nos confirmaba que alguien de Ecuador había llamado al club para manifestarle que había una irregularidad. La misma gente de Ecuador quiso hacerle el mal a Barcelona, es algo inexplicable".

