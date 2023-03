En París se emocionan a 500 días de los Juegos Olímpicos 2024

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió "empeño máximo" a las instituciones y organismos involucrados en la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024, para que continúen "dándolo todo" y, en 500 días, dar "la más bella imagen de Francia" a nivel mundial.

"Aunque lo hayamos venido haciendo bien hasta ahora, no tenemos que relajarnos. Quiero un empeño máximo en los 500 días que quedan", arengó Macron, en un discurso pronunciado en la sede de la Prefectura de París y la región de la capital (Isla de Francia), a 500 días de los JJ.OO. y Paralímpicos el 14 de marzo del 2023.

En su alocución al término de entrevistarse con el Comité Organizador de los JJOO y con representantes de las fuerzas del orden, el presidente reconoció, de manera general, que hay "dos o tres asuntos" en los que hacía falta mejorar, sin dar más precisiones.

Macron evitó abordar dos asuntos muy criticados: los fallos de seguridad sucedidos en mayo de 2022 en el Estadio de Francia durante la final de la Liga de Campeones entre el Liverpool y el Real Madrid y la actual crisis en París, afectada por una huelga de basureros que ha dejado miles de toneladas de desechos sin recoger.

El jefe del Estado sí que se aludió a una cierta indiferencia a los Juegos en una parte de la población francesa, especialmente la parisina, y pidió que el acontecimiento sea lo más accesible posible.

"Tenemos que incitar a todos los habitantes a que se suban a nuestro barco", urgió Macron, quien comentó que el Estado francés ya ha comprado 400.000 entradas para donarlas a jóvenes y discapacitados.

Gran parte de las pruebas se disputarán en el norte de París, en el empobrecido distrito de Saint-Denis.

"En los próximos 500 días tenemos un trabajo importante por delante: que sea una fiesta realmente popular y que no haya un sentimiento de frustración o de quedarse atrás por parte de nuestros compatriotas", alertó, en alusión a los habitantes de Saint-Denis.

"A veces -agregó Macron- pueden darse situaciones paradójicas, como la de vecinos que viven a unos centenares de metros de eventos de escala mundial, pero no tienen acceso a ellos y se sienten tan lejos como los que están en el otro lado del planeta".

El presidente francés también se refirió al "legado" que desea de estos JJ.OO. y destacó, entre otros, la limpieza del río Sena que surca París y el Marne, en los aledaños de la ciudad, hasta convertirlos en aptos para el baño.

