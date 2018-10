Sevilla ganó la Vuelta Ciclística y elogió el trabajo de su equipo

LEA TAMBIÉN

"Cuando tienes ilusión por lo que quieres, se pueden lograr muchos triunfos con sacrificio y disciplina”, dijo Óscar Sevilla, el español-colombiano que se coronó campeón de la Vuelta Ciclística al Ecuador.

Pese a sus 42 años, y su amplia hoja de vida, el ciclista vivió con mucha emoción esta competencia deportiva, que comenzó el 6 de octubre del 2018 en Coca y, luego de nueve etapas, culminó ayer (13 de octubre) en Tulcán.



“Es un orgullo ganar la Vuelta al Ecuador. Es una Vuelta de mucha dureza por la topografía, los cambios fuertes de temperatura y por los rivales”.



Desde el primer día, Sevilla se convirtió en el líder de la Vuelta. “Esa primera etapa fue clave porque fue muy larga, 188 km. Una vez que logramos el triunfo y el liderato, solo teníamos que defenderlo”.



Cuidar ese primer lugar, a momentos se complicó, en especial en las etapas de la Sierra. “Ecuador tiene ciclistas de mucho talento, son muy fuertes en las subidas, tal vez les falte un poquito de técnica o estrategia, pero físicamente son muy fuertes”, añadió.



Además de ganar esa primera etapa, que fue inclemente por la humedad y las temperaturas cercanas a los 38 grados, “conté con el trabajo en equipo y en especial de Robinson Chalapud. Somos compañeros en el Team Medellín. Hay confianza en el trabajo y él sabe hacer su labor de gregario”.



Los dos terminaron en puestos 1 y 2 en la clasificación general. Chalapud hizo el trabajo de desgaste a sus rivales para que su líder siga comandando la clasificación general.



“El ciclismo es de equipos, si tienes un trabajo compacto y sin fisuras, vas a lograr cosas importantes. Los rivales se asustan porque saben que enfrentan a un equipo y no a un ciclista”, agregó Sevilla.



Cada día que lucía su camiseta amarilla de líder, siempre aplaudió el trabajo de sus rivales y en especial de los ciclistas locales. “Conozco a Richard Carapaz y a Jonathan Caicedo. Los he visto crecer y me alegro por lo que están consiguiendo. Hice algún contacto para que Richard vaya al Movistar y a Jonathan lo trajimos al equipo, y con él ganamos la Vuelta a Colombia”.



Por eso, ahora que Jonathan Caicedo correrá el próximo año con el Education First (EF), que disputa el World Tour, dijo que es posible que se incorpore al Team Medellín a un ciclista ecuatoriano.



“Estamos hablando con Paulo Caicedo, entrenador del Team Coraje Carchense para mirar opciones. Jonathan Caicedo también nos ha dado algunos nombres. Vamos a hablar con los entrenadores del equipo para mirar cómo podemos dar ese paso”.



Además, se animó a confirmar su presencia, el próximo año en la Vuelta al Ecuador para defender su título. “Como la Vuelta ya está en la agenda de la Unión Ciclista Internacional (UCI), queremos venir con el Team Medellín y ojalá con un ecuatoriano en nuestras filas”.



La etapa final de la Vuelta

La novena etapa se cumplió ayer en Tulcán. Fue un circuito de 60 kilómetros, en el que se confirmó a los ganadores de cada categoría.



La etapa de ayer fue ganada por Byron Guamá, del Team Ecuador. Con su triunfo llegó a 19 las victorias de etapas en las Vueltas al país, superó el récord de 18 de Pedro Rodríguez.

En la tarde, la organización entregó USD 17 000 en premios a los ganadores en cada categoría y de todas las etapas.