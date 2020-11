Óscar Ruggieri sobre la muerte de Maradona: 'prefiero recordarlo en los momentos felices'

Óscar Ruggieri, campeón con Argentina en el Mundial de 1986 y actual comentarista de ESPN, recibió en vivo la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona. El 'Pelusa' falleció a los 60 años, en Buenos Aires, de un paro cardiorespiratorio, en la mañana del 25 de noviembre.

El 'Cabezón' fue uno de los amigos más cercanos de Maradona, figura fundamental en la obtención de la corona de Argentina en el Mundial de México. "Prefiero recordarle en los momentos más felices. Aún lo imagino ahí, en la cancha, así como veo a todos los muchachos del equipo. Yo siempre me ubicaba al lado suyo en la formación antes de los partidos. Aún hay chicos de 1986 que me mandan mensajes, que me dicen si es mentira que murió, que no puede ser cierto", dijo Ruggieri, en el programa ESPNF90 durante la mañana del 25 de noviembre.



Otro de los panelistas, Daniel Arcucci, quien escribió el libro biográfico 'Yo soy el Diego de la gente' dijo que Maradona refleja la "argentinidad". "Con lo bueno y con lo malo, Diego nos representó. Es uno de los íconos más grandes del fútbol", dijo, casi al borde del llanto.



Los medios argentinos paralizaron su programación habitual para informar sobre la triste noticia. Se decretarán tres días de luto en Argentina por su muerte.