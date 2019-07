Operación policial en Brasil contra dirigentes del Cruzeiro sospechosos de lavado de dinero

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La policía brasileña cumplió este martes 9 de julio del 2019 órdenes de captura contra varios dirigentes del club Cruzeiro en el marco de una investigación por fraude fiscal y lavado de dinero, informó la prensa.

La Policía Civil acudió a la sede del Cruzeiro y a las residencias en Belo Horizonte (sureste) de varios miembros de la directiva del club, investigados “ por supuestas transacciones fiscales irregulares y lavado de dinero ” , informó el portal de noticias Agencia Brasil.



Entre los directivos buscados figuran el presidente de Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, así como el vicepresidente Itair Machado y el director general Sérgio Nonato, añadió el reporte.



Como parte de la operación “Primer Tiempo”, la policía acudió en simultáneo a la sede de la Mafia Azul, una barra del equipo, y a centros de entrenamiento.



En mayo pasado, una investigación del programa Fantástico del canal Globo denunció supuestas irregularidades en el manejo financiero del equipo.



Tras la intervención policial, el directorio del Cruzeiro expresó en un comunicado su apoyo” a la investigación y aseguró que “entregó a las autoridades la documentación solicitada” .



“El Cruzeiro Esporte Clube informa que continuará a disposición de las autoridades competentes para cualquier tipo de esclarecimiento necesario”, añadió en el mensaje.



Según reportes de la prensa brasileña, el caso es investigado bajo secreto de sumario, por lo que las autoridades no han dado detalles de las acusaciones.



El mediocampo Thiago Neves descartó en declaraciones reproducidas por UOL que el caso altere el rendimiento de los jugadores de cara al partido ante Atlético Mineiro el jueves por los cuartos del final de la Copa Brasil.



“Lo que pasó hoy no va a interferir en nada (...). El hincha está con nosotros y no quiere saber lo que ocurrió hoy, quiere saber sobre el jueves”, afirmó el jugador, que está seguro igualmente de que el equipo conseguirá pagar los salarios atrasados de junio.



El Cruzeiro también tiene a la vista el partido ante River Plate el 23 de julio por la Copa Libertadores.