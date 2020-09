Olmedo derrotó al Delfín con goles de Willian Cevallos y Kevin Mina

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Olmedo hizo valer su condición de local y superó al Delfín 2-0. Los de Riobamba sometieron a un equipo sin ideas claras en ataque y que padeció por la velocidad y efectividad de los dueños de casa.

Los goles del 'Ciclón de los Andes ' fueron Willian Cevallos y Kevin Mina. Ambos fueron protagonistas, no solo por sus anotaciones, sino por el ritmo que le imprimieron al equipo comandado por el DT Geovanny Cumbicus.



Por su parte, Delfín no encontró la fórmula para someter al golero Gabriel Cevallos. Llegaron poco al arco y cuando lo hicieron no tuvieron espacio para rematar con claridad. Carlos Garcés, llamado a ser el hombre gol de los 'cetáceos' siempre tuvo quien lo marcara.



El DT Carlo Ischia hizo variantes en su alineación habitual con el objetivo de darle descanso a los jugadores que más recorrido tuvieron en las últimas cinco fechas, pero los movimientos no fueron acertados.



Olmedo también hizo variantes, pero mantuvo la base del equipo y eso se sintió en la cancha. El 'Ciclón' jugó con soltura en una cancha en la que más de un equipo tuvo problemas para sumar.



El primer gol de Olmedo llegó al minuto 12. Cevallos entró al corazón del área para ser habilitado por Mina, de taco. Solo frente al golero Dennis Corozo sacó un remate potente.



El tanto dejó sin reacción a los manabitas, que buscaron con jugadas de pelota detenida igualar el marcador.



El segundo gol fue al minuto 37. Mina aprovechó un centro por el costado izquierdo para sacar un remate quemarropa.



En el segundo tiempo, los dueños de casa siguieron insistiendo, pero también bajaron el ritmo de juego. A pesar de ello el Delfín no encontró la manera de marcar.



Jhon Jairo Cifuente, Janner Corozo y Richard Calderón lucieron desconectados. Fue un equipo irreconocible con respecto al que ganó el título en el 2019. Incluso terminaron con un jugador expulsado. Luis Cangá recibió una roja directa por una falta al minuto 85.