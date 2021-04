La odisea de Independiente del Valle por  la fase 3 de la Libertadores; hay una acción legal en Paraguay 

Independiente del Valle se embarcará en el avión a Paraguay este jueves 8 de abril del 2021 para enfrentar el duelo de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores. La Conmebol reprogramó el partido entre los rayados y Gremio y se jugará el viernes 9 de abril en Asunción Paraguay.

Sin embargo, desde Asunción se conoció que un periodista de investigación presentó un Amparo Constitucional que intenta impedir el partido entre el equipo ecuatoriano y Gremio. El documento fue presentado a la Justicia de Paraguay en contra de Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).



Allí se recoge la información de lo ocurrido en Ecuador y la suspensión del partido por casos positivos de covid-19 en la delegación del Gremio de Brasil. Según los medios paraguayos, la acción jurídica se presentó en el Juzgado de San Lorenzo ante la Jueza Elsa Idoyaga.



El periodista paraguayo de investigación, Marcos Velásquez, con el patrocinio de abogados, argumentó la medida jurídica explicando que es la segunda ocasión que la Conmebol aplica esa medida. El año pasado albergó el juego entre Coquimbo, de Chile, y Defensa y Justicia. Esto porque las autoridades chilenas no autorizaron el juego.



La incertidumbre que ronda Independiente



1. El viaje a Paraguay

La delegación de Independiente anunció mediante un comunicado que todo está listo para el viaje a Asunción. Este jueves 8 de abril, el equipo se embarcará desde el aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela, con rumbo a Paraguay. Viajará en vuelo chárter, como manda el protocolo. Gremio ya está en Paraguay.



2. Las dudas del partido

La directiva de Independiente se enteró este jueves la medida jurídica en suelo paraguayo. El plan de los rayados era jugar ante Gremio y pernoctar el fin de semana Paraguay para luego emprender el viaje a Brasil para el partido de revancha. La Conmebol no ha expresado ningún cambio con relación al juego programado para el 14 de abril en Brasil.



3. Independiente no podría volver a Ecuador

El COE Nacional de Ecuador estableció que en el caso de que Independiente del Valle viaje a Paraguay a su regreso deberá cumplir un aislamiento obligatorio de 10 días. Esto alteraría la planificación de los rayados para el cotejo de revancha. Por eso, el plan de Independiente era quedarse en Paraguay, viajar a Brasil y volver la próxima semana para el aislamiento obligatorio del plantel.



4. El diferimiento de los partidos del campeonato

La Universidad Católica dio toda la facilidad para que el equipo de Independiente pueda aplazar el partido del campeonato nacional correspondiente a la séptima fecha. Sin embargo, en la novena jornada no contaría con el plantel completo por el cumplimiento del aislamiento.