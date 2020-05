Se confirman ocho casos de coronavirus en el Besiktas turco

LEA TAMBIÉN

El Besiktas de Estambul anunció este jueves 14 de mayo del 2020 haber detectado ocho casos del nuevo coronavirus tras los test efectuados a los jugadores y al cuadro técnico del club, a un mes de la reanudación del campeonato de fútbol en Turquía.

“El miércoles 13 de mayo, hemos efectuado un nuevo test de control del covid-19 en el conjunto de nuestros jugadores, de nuestro equipo técnico y de los empleados de nuestras infraestructuras”, señaló la entidad.



“Según los resultados, el covid-19 fue detectado en ocho personas”, indicó el Besiktas en un comunicado.



El club no ha precisado si jugadores figuraban entre las personas que dieron positivo.

Este anuncio podría reforzar la inquietud de los jugadores y entrenadores en Turquía, cuando el campeonato de fútbol debe reanudarse el 12 de junio.



El miércoles, Erzurumspor, equipo de segunda división, había anunciado haber registrado once casos del nuevo coronavirus, entre ellos cuatro jugadores.



“¡Gracias Federación! ¿Qué esperaban si no? Hoy, once personas están infectadas. En unos días, ¡esta cifra subirá a 20!” , dijo un defensa del club, Yusuf Acer.

El campeonato turco de fútbol está suspendido desde hace dos meses debido a la pandemia del nuevo coronavirus, que ha causado unos 4.000 muertos en Turquía, según el último balance publicado el miércoles.



Pese a la oposición de jugadores y entrenadores, como el técnico de Galatasaray, Fatih Terim, la Federación Turca de Fútbol (TFF) anunció el 6 de mayo que el campeonato turco se reanudará el 12 de junio, al principio a puerta cerrada.



El presidente de la TFF, Nihat Ozdemir, habló de todas maneras de la posibilidad de albergar público en los estadios tras algunas fechas, cuando la pandemia sea controlada.