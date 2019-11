Nueve detenidos por el supuesto amaño de partidos de fútbol en España

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Nueve personas fueron detenidas este martes 26 de noviembre del 2019 en España, sospechosas de estar implicadas en el amaño de un partido de segunda división, seis meses después de una primera serie de arrestos, anunció la policía.

Según la policía, estas detenciones están relacionadas con pagos “en metálico a la plantilla de otro equipo tras la victoria de éstos en un partido (de segunda división) celebrado en el mes de junio del año 2017, con la finalidad de facilitar su ascenso a la última plaza de Play off de ascenso a la Primera División”.



El comunicado de la policía no menciona ni los clubes ni las identidades de los sospechosos de los delitos de “corrupción entre particulares, administración desleal y blanqueo de capitales”.



Un portavoz de la policía afirmó a que no se daría ningún detalle más.



Según los medios españoles, el partido en cuestión sería el que jugaron Reus y Valladolid con victoria 2-0 para el primero.



Al parecer, un tercer equipo, el Huesca, habría pagado una prima a los jugadores del Reus, que no se jugaba nada en ese partido, para que ganara al Valladolid, y asegurarse jugar la liguilla de ascenso a primera división, a la que también aspiraba el club perdedor, explica la prensa española.



La investigación conjunta de la policía española y de la agencia europea de policía Europol sigue y está protegida por el secreto de sumario.



Estas nuevas detenciones llegan tras otra serie de arrestos a finales de mayo.



Diez personas, entre ellas varios jugadores y antiguos futbolistas fueron entonces detenidos por, supuestamente, llegar “a acuerdo para 'amañar' al menos tres partidos correspondientes a la primera, segunda y tercera división”.



Entonces, se llevaron a cabo registros en locales del Huesca, que subió a primera división por primera vez en mayo de 2018 antes de volver a descender a segunda división al término de la pasada temporada, según un juzgado de esta ciudad aragonesa, encargado del caso.



Varios dirigentes del club, entre ellos su entonces presidente, Agustín Lasaosa, estaban siendo investigados, dijeron entonces fuentes cercanas a la investigación.



Las nuevas detenciones de este martes son fruto de la incautación de “varias hojas manuscritas” en los registros llevados a cabo en mayo, que permitieron a los investigadores constatar pagos en metálicos por parte del club sospechoso, explicó la policía en su comunicado.