Novak Djokovic llegó a las semifinales del Abierto de Australia y se medirá a Aslan Karatsev

El serbio Novak Djokovic se enfrentará en semifinales del Abierto de Australia al ruso y jugador revelación Aslan Karatsev al superar respectivamente al alemán Alexander Zverev y el búlgaro Grigor Dimitrov; mientras que en el cuadro femenino la japonesa Naomi Osaka se cruzará con la estadounidense Serena Williams al imponerse a la taiwanesa Su-Wei Hsieh y la rumana Simona Halep en sus partidos.

Djokovic estuvo más liberado de sus dolores abdominales en su victoria sobre el alemán Alexander Zverev por 6-7(6), 6-2, 6-4 y 7- 6(6) y dejó escapar su rabia y frustración para alcanzar en un gran momento de forma las semifinales.



“Necesito tiempo para calentar estando en estas condiciones. He tenido mucha suerte de conseguir ese ‘break’ en el tercero y a partir de ahí he mejorado mucho”, comentó tras la conclusión de un encuentro que superó las tres horas y media.



El primer clasificado mundial alcanzó las semifinales en Melbourne Park por novena vez e igualó al australiano John Bromwich en la tercera posición de una clasificación liderada por el suizo Roger Federer que cuenta con 15 presencias.



En competición Grand Slam, firmó su presencia número 39 en semifinales en una clasificación que también está liderada por Roger Federer (46) y en la que Rafael Nadal ocupa la tercera posición con 35 participaciones.



“No lo había visto jugar nunca antes. Muy fuerte físicamente, se mueve muy bien. Tiene un gran revés”, advirtió Nole, sobre el potencial de su siguiente rival Karatsev.



El ruso procedente de la previa Aslan Karatsev hizo historia al convertirse en el primer jugador en la Era Open en alcanzar las semifinales de un Grand Slam en su debut con su victoria sobre un Grigor Dimitrov (19) lesionado, por 2-6, 6-4, 6-1 y 6-2.



“Es un sentimiento increíble. No sabía que él estaba lesionado antes de empezar. Al principio estaba un poco nervioso”, comentó tras confirmarse como el quinto jugador en la Era Open en superar los cuartos de final después de haber accedido al cuadro final desde la fase previa.

El jugador revelación Karatsev se convirtió también en el jugador con ranking más bajo en acceder a unas semifinales en Melbourne Park desde que el estadounidense Patrick McEnroe, que ocupaba la misma posición que el ruso en la lista ATP (114º), se quedara a un paso de la final en 1991.



En el cuadro femenino, la japonesa Naomi Osaka se convirtió en la primera semifinalista del Abierto de Australia tras anular el inteligente juego la taiwanesa Su-Wei Hsieh, al llevarse un cómodo encuentro por 6-2 y 6-2 que superó ligeramente la hora de duración. “Me hace sentir muy calmada el hecho de ir superando momentos delicados a lo largo de la competición”, comentó tras su victoria.



Advirtió en su última última rueda de prensa y cumplió con sus augurios al explicar que se lo pasaría muy bien si era capaz de no desesperarse con el juego poco ortodoxo de la taiwanesa. Osaka mantuvo la calma y deshizo cualquier maniobra táctica de la experimentada Hsieh al conectar 22 golpes ganadores y cometer tan sólo catorce errores no forzados.



Su siguiente escollo, Serena, venció con contundencia a la rumana Simona Halep por un doble 6-3. “Ha sido mi mejor partido en lo que llevamos de torneo. Sabía que tenía jugar un partido y estoy muy contenta por ello”, explicó tras cerrar su pase en un partido que duró hora y media.



Serena se situó después de su pase a semifinales a tan sólo dos partidos de igualar el récord de la australiana Margaret Court como jugadora con mayor número de títulos Grand Slam (24).



Serena cuenta con un cara a cara desfavorable (1-2) con su próxima rival, la japonesa Osaka, quien se impuso también en el duelo más importante que han mantenido hasta la fecha: la final del Abierto de Estados Unidos de 2018.



“Ella es un ejemplo a seguir. Tengo muchas ganas de ver cómo respondo en un partido tan importante”, comentó la menor de las Williams respecto a Osaka.