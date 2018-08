Neymar reaparece con el PSG, más de cinco meses después de su lesión

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Neymar Jr, la estrella brasileña del París Saint-Germain, entró desde el banquillo contra el Mónaco en el minuto 76 del Trofeo de los Campeones este sábado 4 de agosto de 2018 en Shenzhen (China), regresando a los terrenos de juego con la camiseta parisina, más de cinco meses después de su última aparición.

Víctima de una lesión en el pie a finales de febrero, 'Ney' no había vuelto a jugar con el PSG desde entonces.



El atacante regresó a los terrenos de juego con la selección de su país justo antes del Mundial, a principios de junio, antes de tomarse varias semanas de vacaciones tras la eliminación de Brasil en cuartos de final.



De inicio en el banquillo, el número 10 de la 'Canarinha' sustituyó a Marco Verratti cuando su equipo ganaba 3-0, después de que su entrenador Thomas Tuchel hubiese advertido el viernes que no tenía previsto “tomar el mínimo riesgo” con un jugador que no se ha incorporado a los entrenamientos junto a sus compañeros hasta el jueves por la mañana en China.



El club parisino derrotó finalmente al Mónaco por 4-0, con doblete del argentino Ángel di María (33 y 90+3), Christopher Nkunku (39) y Timoty Weah (67) y conquistó su octavo Trofeo de los Campeones, el sexto de manera consecutiva.