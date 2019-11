Neymar vuelve a jugar con el París Saint Germain después cuatro semanas de baja por lesión

LEA TAMBIÉN

Un mes después de su última aparición con el París Saint Germain, la superestrella brasileña Neymar vuelve a actuar en el film de su retorno, el viernes 22 de noviembre del 2019 contra Lille en Ligue 1, esperando por fin lanzarse en una temporada truncada por sus repetidas ausencias.

En su primer regreso a mediados de septiembre contra Estrasburgo (1-0) , el brasileño había logrado un magnífico gol en el tiempo adicional para ofrecer la victoria a su equipo.



El Parque de los Príncipes sueña con un guion parecido frente a Lille en la decimocuarta jornada, pero la presencia del número diez sería ya una victoria para los aficionados.



Esta temporada, “Ney” ofrece un resumen de sus dos últimos años, entre genialidades y largas lesiones, que han sembrado la duda sobre su capacidad a guiar al PSG hacia nuevas cumbres.



Después de haber sido baja varias jornadas debido a dolores en un tobillo, a negociaciones sobre su hipotético regreso al FC Barcelona en agosto y a una suspensión que lo privó de la UEFA Champions League en septiembre, fue una lesión en los isquiotibiales, ubicados en la parte posterior de los muslos, lo que cortó su impulso de su inicio de este ejercicio, marcando por cuatro goles en cinco partidos en el campeonato.



Le ha faltado tiempo para ser perdonado por los fanáticos del PSG, que no han digerido el culebrón de su traspaso fallido, y para tomar ritmo en un PSG que ha pasado más de dos partidos de tres sin el brasileño: Neymar solo ha jugado media hora con Kylian Mbappé, en Burdeos (1-0) , y cero minutos con Edinson Cavani.



Desapareció al punto de ser olvidado, a finales de octubre, de la lista de 30 finalistas al Balón de Oro, un pequeño fracaso para el jugador más caro de la historia, comprado por 222 millones de euros al Barcelona en 2017. Un poco más tarde, se perdió una convocatoria con su selección, y el “Superclásico” contra la Argentina de Lionel Messi en un amistoso (derrota por 1-0) .

"No al cien por cien"



Estas últimas semanas, sus abonados en las redes sociales lo han visto más bien disfrazado en una velada Halloween con sus compañeros, o en Disneyland en familia, al lado de Keylor Navas.



También apareció el martes por la noche en Madrid, asistiendo a un partido de Copa Davis, transformada por su excompañero Gerard Piqué.



Como fondo, está también el ruido de la prensa española sobre una prolongación de su contrato parisino que el jugador, que pasó unos días en Cataluña durante su convalecencia, habría rechazado.



El director deportivo del Barcelona, Eric Abidal, alimentó el caso asegurando que Neymar sigue siendo “una opción”.



Frente a Lille, que martirizó al PSG (5-1) la temporada pasada, el talentoso brasileño de 27 años, tiene la ocasión ideal de regresar al primer plano, cuando se perfila un choque galáctico contra el Real Madrid, el martes en Liga de Campeones.



Neymar se reincorporó al entrenamiento colectivo esta semana, pero “es imposible que esté al cien por cien ya el viernes”, explica el preparador físico Xavier Frezza, que trabaja con futbolistas profesionales.



“Para mí, el PSG puede contar con un Neymar a 100% para febrero. Hace mucho tiempo que no ha encadenado tres meses sin lesionarse”, añade.



“No se puede pasar de nada a todo directamente. Es siempre una situación complicada de administrar. El club lo necesita, el jugador tiene ganas de jugar, pero por otro lado, su cuerpo todavía no está preparado para encadenar muchos partidos”, concluye.



Para este nuevo regreso, corresponde al jugador escribir un final diferente, que no se termine con una lesión.