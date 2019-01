Neymar, el jugador más caro del mundo tiene también la etiqueta de ‘muy frágil’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tras llegar al PSG en 2017 como jugador más caro del mundo Neymar tenía como objetivo convertirse en el Balón de Oro, pero desde entonces parece golpeado por una maldición: una lesión fatal el curso pasado, un Mundial sin brillo y ahora una recaída que le tendrá 10 semanas fuera.

El balance de su primera temporada en la capital francesa dejó el regusto de lo inacabado. El acto II tiene por el momento un sabor amargo, aunque guarda un punto de esperanza. El brasileño ha escapado a una segunda operación en su pie derecho y podría volver a los campos en abril, para los cuartos de final de la Liga de Campeones.



Fichado por 222 millones de euros, el número 10 brasileño tenía como misión situar al PSG en otra dimensión, tanto en la deportiva como en la mediática, gracias a sus 200 millones de seguidores en las redes sociales.



Pero su fragilidad física -una misma lesión en el pie derecho-, le hace perderse por segundo año consecutivo los octavos de la Champions. El curso pasado el PSG no se sobrepuso a su baja ante el Real Madrid y ahora tiene otra oportunidad ante el Manchester United (ida 12 febrero, vuelta 6 marzo) .



Un año y medio después de su llegada a Francia, el 3 de agosto de 2017, día en el que se anunció el 'fichaje del siglo' procedente del Barcelona, su balance no es el deseado, a pesar de sus espectaculares estadísticas y de sus gestos técnicos insuperables.



“Quinto metatarsiano derecho” , ¿tratamiento conservador u operación?, Doctor Lasmar... Los hinchas del PSG se han convertido en expertos de una novela por capítulos que parece no tener fin.

Neymar mira hacia las gradas durante el partido de la UEFA Champions League contra el Estrella Roja de Belgrado en París el 3 de octubre de 2018. Foto: AFP



Primera temporada difícil

Incluso en el plano económico, el acuerdo 'ganador-ganador' entre el PSG y Neymar, de 26 años, no parece tener el éxito esperado.



Su fichaje permitió al club ver sus ingresos aumentar más del 13%, con una cifra de negocios estimada en 551,4 millones de euros en 2018, según el gabinete Deloitte.



Pero el precio a pagar ha sido estar en constante amenaza por el 'fair play' financiero de la UEFA, una batalla jurídico-mediática interminable ¿Con sanciones por venir?



Todo había comenzado como un sueño, con una felicitación por su llegada iluminando la Torre Eiffel, una lluvia de goles y de camisetas con el N.10.



La magia duró apenas seis meses. A su lesión en el pie derecho contra el Marsella el 25 de febrero, le siguió una operación polémica en Brasil y el final de una tormentosa temporada convertido en una 'telenovela' por su entorno.



Su larga ausencia y la toma de decisiones, con la selección brasileña marcando la pauta, ofreció una imagen frágil del club parisino, unida a las informaciones sobre una posible salida al Real Madrid. Finalmente en julio Neymar anunció que jugaría en París el curso 2018/19.



A pesar del Mundial, en el que fue noticia por sus polémicas simulaciones, y un primer ejercicio en el PSG en el que también influyó sobre su negativa imagen el 'penaltygate' que protagonizó contra Edinson Cavani, Neymar volvió este curso con una versión todavía mejor que la anterior.

20 goles y 9 asistencias

El balance habla por sí mismo: 20 goles y 9 asistencias contando todas las competiciones, en solo 23 partidos, y una primera plaza en el 'grupo de la muerte' de la Champions, con el orgullo de haber ganado al subcampeón europeo Liverpool (2-1) , partido en el que realizó un trabajó defensivo nunca visto antes.



¿El artesano de todo esto? Thomas Tuchel, el nuevo entrenador del PSG, con el que parece unirle una estrecha relación desde su llegada en julio.



“Desde la primera vez que hablamos, desarrollé un gran afecto hacia él. Cuando sientes este afecto por tu entrenador, das la vida en el terreno; por él, daré lo mejor para ganar”, señaló Neymar en una entrevista a Canal Plus, a finales de enero.



Tras elegir salir del Barcelona para escapar de la larga sombra de Lionel Messi y convertirse en el mejor del mundo, Neymar ve sus opciones hipotecadas por su segundo año... A menos que sus compañeros eliminen al United y tenga campo libre para volver en cuartos, con la final de la Champions en el horizonte.