Neymar involucrado en un escándalo amoroso en medio del aislamiento por la pandemia del covid-19.

El astro del París Saint Germain, Neymar, vuelve a estar involucrado en un escándalo amoroso en medio de la cuarentena por el covid-19. Medios brasileños se hicieron eco de un supuesto romance que involucra a la estrella de fútbol con una exparticipante del Gran Hermano Brasil.

De acuerdo con la información, el rumor creció en las redes sociales después de que Flayslane, participante de la última edición del ‘reality show’, aseguró en una entrevista en directo con el youtuber Matheus Mazzafera que tuvo una relación con la figura del PSG en octubre de 2016.



Luego de que la noticia fue difundida por redes sociales, Neymar reaccionó a las publicaciones con un mensaje: “Reír para no llorar”. El comentario del brasileño molestó a Flayslane, lo que derivó en una serie de publicaciones en contra del futbolista.



“Solo voy a decir una cosa: soy lo suficientemente mujer como para admitir lo que hago (…) Soy transparente y no tengo compromiso con nadie como para tener que mentir. Fue solo un encuentro aleatorio. Neymar, no tienes de qué avergonzarte. ¿Voy a pasar por mentirosa solo porque tú eres Neymar y yo no soy nadie? Ahora estoy avergonzada de haber estado contigo”, manifestó.



El supuesto romance fue confirmado por la expareja de Flayslane, Jonathan Ricarte, quien aseguró que tras el ‘idilio’ entre el 10 de la ‘Canarinha’ y la madre de su hija, meses después, él se encargó de borrar la conversación y el número de contacto del futbolista. “Ella no está mintiendo”, aseguró.



Desde el inicio de la cuarentena, Neymar ha permanecido en aislamiento en una mansión cercana a Río de Janeiro, a la espera de que se defina su futuro. Luego de que la liga francesa fuera suspendida y proclamaran campeón al PSG, el brasileño está a la expectativa de un posible traspaso al FC Barcelona. Todo depende de un acuerdo entre clubes.