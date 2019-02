Sixers avisan; Warriors siguen en racha y Davis vuelve en la NBA

LEA TAMBIÉN

Los Sixers, reforzados con el traspaso de Tobias Harris, vencieron el viernes 8 de febrero de 2019 117-110 a los Nuggets y avisaron al resto de sus oponentes que su objetivo es estar en las Finales, en una jornada en la que los Warriors continuaron con su racha triunfal y Anthony Davis llevó a los Pelicans a la victoria ante los Timberwolves.

Harris, fichado en los últimos días procedente de Los Angeles Clippers, contribuyó en su estreno con su nuevo equipo con 14 tantos (6/12 en el tiro) y ocho rebotes frente a un duro oponente como Denver, segundo en la Conferencia Oeste con un récord de 37-18.



“No puedes pedir nada más. Jugar así y ver esta reacción de los aficionados significa mucho para mí. Ha sido increíble. Sienta bien ser valorado”, señaló Harris.



Los locales quedaron con un balance de 35-20, empatado en el cuarto lugar del Este con los Boston Celtics y a solo un juego del tercer puesto, en poder de los Indiana Pacers (36-19).



Aunque los Sixers demostraron todo su arsenal, en ataque y en defensa, con un primer cuarto esplendoroso (33-23), con la entrada de los suplentes todo se igualó al descanso (56-56).

Tras el paso por los vestuarios, un Joel Embiid mermado con problemas estomocales se hizo sentir, Filadelfia tomó una ligera ventaja en el último periodo y ya no la soltó al final.



Embiid finalizó con 15 puntos y 12 rebotes y Jimmy Butler con 22 y siete capturas pero la verdadera estrella local fue el escolta J.J. Redick con 34 unidades, con 6/7 en triples.



“Tengo 34 años, nuestro momento es ahora”, dijo entre risas Redick sobre la candidatura de los suyos al cetro del Este.



Por los locales, el pívot serbio Nikola Jokic brilló con un triple-doble de 27 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias mientras el español Juancho Hernangómez se marchó con cuatro tantos en 12 minutos saliendo desde la banca.

