Tomás Peribonio nada con campeones  olímpicos y mundiales 

Tomás Peribonio Ávila no solo compite contra los mejores nadadores del mundo. También se entrena con algunos de los más renombrados, como el 12 veces medallista olímpico Ryan Lochte y el plusmarquista mundial Caeleb Dressel, entre otros.

Compartir carriles, piscinas, camerinos y hasta almuerzos se ha vuelto parte de la rutina del ecuatoriano, quien también tiene la nacionalidad estadounidense. Esa interacción lo ha ayudado a mejorar sus tiempos, lo que quedó en evidencia al ganar las medallas de oro en los 200 y 400 metros combinado individual, en el Sudamericano de Deportes Acuáticos Buenos Aires 2021.



Esos triunfos, que aumentaron su confianza para buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, son el resultado de su talento, pero sobre todo de su perseverancia y determinación.



Aunque de niño jugaba al fútbol y al tenis en Guayaquil, ciudad donde le gustaba el Barcelona, fue en las piscinas donde encontró sus mayores motivaciones. Tanto fue así que gracias a la natación estudió becado en la universidad y obtuvo los títulos en Finanzas y Negocios Internacionales. “Me demoré cuatro años en sacar las dos carreras, fue difícil pero pude seguir nadando”, contó vía telefónica desde Gainesville (Florida), donde vive.

Ya graduado, quiso mejorar aún más sus marcas para buscar objetivos mayores como los Juegos Olímpicos.



Por eso se mudó desde Miami a Gainesville, hace dos años, para entrenarse con Gregg Troy quien por 20 años fue entrenador de la Universidad de Florida. Él formó el grupo de alta competencia en el que están campeones olímpicos y mundiales, y en el que también está el campeón sudamericano del combinado individual.

“Ahora mismo me entreno con Ryan Lochte, que, creo, en la natación solo es superado por Michael Phelps en medallas olímpicas ganadas, y con Caeleb Dressel, que es el mejor velocista del mundo en la actualidad. Ellos son dos de los 11 nadadores que ahora integramos en el equipo”, aseguró.

“Nueve jornadas a la semana me veo con ellos en el club, así que se pueden imaginar cuánto estoy aprendiendo”, añadió contento.



Precisamente sus marcas y experiencia lo han convertido en un líder del equipo ecuatoriano. Peribonio relató con emoción que los seleccionados más jóvenes, en el reciente Sudamericano, le pedían consejos sobre cómo entrenarse o afrontar una competencia.

“La verdad que en el Panamericano del 2019 ya me sentí como un líder, porque me veían como alguien más experimentado y ahora volvió a ocurrir en Argentina. No solo estuve nadando, también sentí que ayudaba a los más jóvenes que siempre tienen preguntas”, explicó el tricolor que se ha pasado en el agua la mayor parte de su vida.



A los seis años ya nadaba por seguir los pasos de su hermano mayor. Luego, en la adolescencia, cuando se radicó con la familia en Estados Unidos, se dedicó a nadar y a estudiar. En la actualidad, el campeón sudamericano se ejercita seis días a la semana y los domingos, para relajarse, juega golf. “Me ayuda para mejorar detalles y para controlar la posición del cuerpo. Lo puedo jugar tres o cuatro horas y lo disfruto mucho con un par de amigos que tengo acá”, reveló.



“No solo quiero llegar a los Olímpicos de Tokio. Quiero disputar una final y pelear una medalla”, dijo el deportista que ha ganado sudamericanos, que ha sido finalista en un mundial y quien ha disputado medallas panamericanas.



“Lentamente estoy subiendo de nivel y creo que este verano, si Dios permite, estaré en Tokio. Llegar a una final es una sensación que no se puede explicar. Quiero volver a sentir eso en julio, en los olímpicos. Para esto me he entrenado los últimos dos años”, aseguró el nadador al que también le gusta ver peleas de boxeo, de artes marciales mixtas, la UFC, la NBA y su equipo favorito el Miami Heat.



Biografía

Tomás Peribonio Ávila nació en Miami, Florida, el 16 de enero de 1996. Pasó su infancia en Guayaquil, también un tiempo en Santiago de Chile, y en la adolescencia se radicó con su familia en Estados Unidos. Por el deporte estudió becado la Universidad.



Trayectoria

En el 2018 fue finalista mundial. Posee 14 récords nacionales. Logró medallas de oro en el Sudamericano en los 200 y 400 metros combinados, hace 15 días.