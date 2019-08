Tres nuevos casos de nadadores afectados por químicos en la piscina de Miraflores

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los afectados por la contaminación con productos químicos en la piscina de Miraflores aumentaron. El miércoles 28 de agosto del 2019 se conoció de tres nuevos casos de jóvenes con afecciones respiratorias que fueron atendidos en centros de salud.

Ellos no sufren complicaciones drásticas. Uno fue dado de alta y los otros dos permanecen bajo observación, pero fuera de peligro. Así lo confirmó el entrenador Raúl Grajales, quien afirmó que tres de sus nadadoras (Valeria Quishpe, Katy Taire y Micaela Vinueza) acudieron a dos centros de salud para ser examinados tras presentar complicaciones respiratorias.



“Hay tres chicas más afectadas, pero fuera de peligro. Una acudió al Hospital de la Policía y las otras dos personas al Hospital Vozandes”, dijo el entrenador de natación.



Hasta el cierre de esta edición, el estado de salud de Matías Walther, Issac Abad, César Vinueza y Selena Rosero era crítico.



Los galenos de los centros de salud en los que son atendidos confirmaron a las autoridades que Abad, Walther y Vinueza están estables. El miércoles 28 de agosto se les redujo un 5% de oxígeno asistido, pero siguen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“El panorama de Selena Rosero no es alentador. Está conectada a las máquinas de respiración artificial y no ha respondido al tratamiento de corticoides”, confirmó Jaime Ruiz, presidente de la CDP.



Por este motivo, la Concentración Deportiva de Pichincha pidió asesoría del Ministerio de Salud para apoyar a los padres de Rosero. El miércoles 28 de agosto estaba previsto que se realice un análisis técnico de parte de esa cartera del Estado para conocer la situación de la nadadora. La intensión es que pueda ser transferida a otro país para que sea atendida.



Una de las principales preocupaciones de los padres de familia es el trato que recibían sus hijos en la piscina. Ellos denunciaron ante el nuevo Directorio las carencias que hay en ese centro deportivo. Algo que fue confirmado por los entrenadores y los deportistas que acudieron a una reunión de carácter urgente convocada en las instalaciones de la CDP.



Ruiz reiteró que lo sucedido en Miraflores fue causado por una negligencia de los administradores de la piscina. También afirmó que no existen protocolos de mantenimiento de aguas, en los últimos 30 años.

En la reunión que se realizó se llegó a acuerdos. El primero, que la CDP se hará responsable de todos los gastos en la recuperación integral de sus deportistas.



“Los padres de los nadadores no teníamos conocimiento de que existía un seguro médico. Tampoco en qué centros de salud hay convenios para llevar a todos los chicos al mismo sitio”, dijo Rodolfo Walther, padre de Matías y uno de los voceros oficiales del caso.



Según pudo conocer este Diario, el seguro de la CDP cubre USD 2 000. El presidente de la federación ‘oro y grana’ confirmó en rueda de prensa que los montos son bajos y que por tal motivo brindarán una ayuda económica.



En la reunión también se exigió la creación de protocolos de mantenimiento de aguas, una hoja de ruta para todas las piscinas de la Concentración y la creación del club Escuela de Natación de Pichincha (ENP).

Las autoridades de la CDP se reunieron con los padres de familia de los nadadores afectados. Foto: David Paredes / EL COMERCIO

Esto, con el fin de garantizar un buen trato a los atletas y brindar todas las facilidades en entrenamientos y competencias a los nadadores.



“La creación del club de natación es un viejo anhelo que existía. Esto garantizará que se resguarde la integridad de nuestros deportistas”, dijo el principal directivo.



La piscina permanecerá cerrada hasta que culminen las investigaciones. El martes, la Fiscalía y el personal de criminalística tomaron muestras del agua, que será analizada en el transcurso de la semana.



El administrador ya fue retirado de su cargo y se realizarán indagaciones internas, mientras que Medicina Legal acudió a los hospitales.