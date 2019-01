Nassib Neme criticó a los directivos que ligan a Selim Doumet con la administración de la FEF

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Nassib Neme criticó duramente a los dirigentes de Liga de Quito, El Nacional, Universidad Católica, Independiente del Valle y Deportivo Quito por la continuidad del actual Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y así defendió la candidatura de su sobrino, Selim Doumet, para presidir el organismo.

Luego de la presentación oficial de la nueva indumentaria de Emelec, el presidente del club azul habló con los periodistas ante las versiones que apuntan que él 'manejaría' a la FEF a través de Doumet.



"Emelec lo apoya incondicionalmente", aseveró sobre su sobrino. Y luego agregó: "Esta historia de que él forma parte del continuismo es un invento (...) Los dirigentes de Liga, Universidad Católica, Deportivo Quito son quienes llevaron al anterior Directorio que tanto se quejan, a ser elegidos en 1998 al mando de la FEF".



Luego, Neme continuó: "Tanto Liga, como Católica, Independiente, El Nacional lo reeligieron en el 2002, 2006 y el 2010. En ese entonces, Selim Doumet estaba en la universidad. Llegó hace cinco años a la AsoGuayas y él no tuvo la oportunidad de elegir y reelegir a Luis Chiriboga y a su Directorio".



En este contexto, el presidente eléctrico, con un tono enérgico, agregó que "es fácil sacarse de encima el polvo (...) Aquí nadie es tonto. Es cuestión de mirar quién propuso a Chiriboga y ver quiénes lo reeligieron", volviendo a citar a los clubes capitalinos.



"Ahora están tratando de endosarle a Selim Doumet sus males (...) Los dirigentes no tienen mala memoria, se aprovechan del juego de palabras para engañar a la gente (...) No estoy detrás de Doumet, estoy al lado, soy de frente. Atrás están los hipócritas", recalcó.



Doumet compite contra Francisco Egas por la presidencia de la FEF.



A continuación, lo que habló Neme tras el evento, ya que también cuestionó algunas decisiones de la LigaPro: