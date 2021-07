Nadal y Federer felicitaron a Djokovic por su gran logro y su exitosa carrera

Rafael Nadal y Roger Federer felicitaron al serbio Novak Djokovic por su triunfo en Wimbledon al ganar al italiano Matteo Berrettini y por alcanzar los veinte títulos del Grand Slam, igual que el español y el suizo. Es un momento cumbre en la carrera del tenista.



“Felicidades Novak Djokovic por este increíble logro. Veinte títulos de Grand Slam es enorme y es increíble que seamos tres jugadores empatados. Bien hecho y, de nuevo, ¡felicidades a ti y a tu equipo por esto!”, indicó Nadal en su cuenta de Twitter.

Congrats @DjokerNole on this amazing achievement. 20 Grand Slam titles is huge and it is amazing that we are 3 players tied on this. Well done and, again, congrats to you and your team for this!@Wimbledon