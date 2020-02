El Nacional no contratará a un jugador para reemplazar a Jonathan Borja

LEA TAMBIÉN

La plantilla de futbolistas de El Nacional para la temporada 2020 está completa. Pese a la salida del mediapunta Jonathan Borja, el equipo no buscará a un jugador para reemplazarlo.

Así lo expresó Lucía Vallecilla, presidenta del elenco militar, en una entrevista con Radio Cobertura, este 3 de febrero del 2020.



Borja, talentoso jugador de 25 años, se marchó del club para jugar en el Cruz Azul de México. El imbabureño estaba en los planes del entrenador colombiano Eduardo Lara tras su fallida transferencia al fútbol de Emiratos Árabes Unidos, pero posteriormente apareció la oferta del club mexicano, algo que agradó al jugador.

Borja jugó 26 cotejos con los puros criollos en el 2019 y marcó 13 goles. Fue un titular fijo y aportó en el juego ofensivo del plantel.



Sin embargo, la directiva presidida por Vallecilla no lo pudo retener para esta temporada y el imbabureño partió a México para mejorar su calidad de vida y exhibirse a escala internacional.



“Conversamos con el profesor, de momento no haremos más contrataciones pese a la salida de Jonathan Borja”, recalcó la dirigente.



El mediocampista se despidió de sus compañeros el domingo 2 de febrero del 2020. Compartió con ellos un asado antes de su desplazamiento a México.

“Es una opción muy buena para mi carrera y que me va a beneficiar muchísimo en lo futbolístico y es una oportunidad muy grande. Hay que asumirla con la mayor responsabilidad y saber que si hago bien las cosas, es algo que puede ayudarme a inflar mi carrera”, expresó el ecuatoriano.

