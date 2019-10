El Nacional es el sexto equipo en perder puntos en lo que va de esta temporada

LEA TAMBIÉN

La directiva de El Nacional espera la notificación oficial de la LigaPro y de la Ecuafútbol sobre la pérdida de un punto por la supuesta no presentación a tiempo de los roles de pago. La presidenta del club, Lucía Vallecilla, dijo que una vez que llegue el documento se iniciará la apelación correspondiente a la sanción.

Según la versión del vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Jaime Estrada, el artículo 212 del reglamento exige a los clubes a presentar los roles a tiempo y eso no ocurrió con los criollos.



Este año ya fueron sancionados otros clubes por la misma razón. En mayo pasado, la LigaPro sancionó a Deportivo Cuenca por igual motivo y restó un punto en la tabla de posiciones.



Otro de los equipos de la Serie A que ha perdido puntos por no presentar roles de pago y las planillas del Seguro Social fue Fuerza Amarilla. Al plantel machaleño le disminuyeron cinco puntos por este tipo de sanciones. El América fue otro de los clubes afectado en el puntaje, pero fue por hacer jugar a un futbolista con cinco tarjetas amarillas.



En la Serie B, el Santa Rita y Clan Juvenil también han sido castigados por no presentar los roles. El equipo de Sangolquí ha perdido 14 puntos por reclamos de deudas en la FEF y también por no presentar roles.



Vallecilla contó que la directiva intentará evitar la sanción y tratará de pelear en la cancha hasta la última fecha del campeonato nacional LigaPro. “He pedido al equipo que esté tranquilo y concentrado en ganar al Guayaquil City y seguir luchando por el sueño de clasificar”, dijo la dirigente este jueves 17 de octubre del 2019.