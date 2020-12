El Nacional perdió con Orense y descendió a la Serie B en Ecuador

El Nacional perdió la categoría en el fútbol ecuatoriano, al caer derrotado por 1-0 en su visita ante Orense, en Machala, este domingo 20 de diciembre del 2020. Así, uno de los clubes más laureados del país, el único bitricampeón del Ecuador, no logró el resultado que necesitaba y jugará la próxima temporada en la Serie B.

A la misma hora se enfrentaron Liga de Portoviejo y Aucas, en otro cotejo que tenía a los manabitas como protagonistas para evitar el descenso. Al final de la jornada, El Nacional perdió la categoría.



Conocido como la ‘Gloria del fútbol’, el cuadro militar cosechó lo que ha sembrado en las últimas temporadas. De hecho, en el 2018 ya perdió la categoría pero por la conformación del nuevo torneo no jugó en la Serie B. Esta vez, los malos resultados deportivos y su crisis institucional desembocaron en el descenso y el 13 veces campeón de Ecuador no será parte de la Serie A en la próxima temporada.



Al final, en la tabla acumulada, El Nacional fue último con 26 unidades y ‘La Capira’, tras su triunfo ante Aucas, sumó 30 unidades y prácticamente está también en el descenso. No obstante, los manabitas tienen una mínima opción de salvarse si Emelec golea por 10 al Olmedo en el cotejo que se realizará a las 19:00. Los riobambeños también tienen 30 unidades, pero un mejor gol diferencia.



Orense, con el triunfo, logró 31 unidades y mantuvo la categoría.



Este domingo 20 de diciembre del 2020 el gol del triunfo del Orense llegó a los 68 gracias tras un remate de Joaquín Lencinas que se desvió en un jugador de El Nacional.

En términos generales el cotejo fue parejo. Ambos clubes asumieron el encuentro como una final y aunque con atropellos, pierna fuerte y nervios, los dos generaron opciones para anotar en el estadio Nueve de Mayo de Machala.



En el primer tiempo, un poco más cerca de abrir el marcador estuvieron los visitantes, sobre todo con acciones de Hólger Matamoros y Luis Congo que llegaron al bordear los 15 minutos de partido.



A los 40, Marlon de Jesús tuvo otra buena oportunidad, tras un pase de Congo, pero no logró derrotar al golero Rolando Silva.



El segundo tiempo se prendió de inicio con un sensacional remate de Matamoros a los 47', que el golero Silva logró desviar con una espectacular volada. Luego, el mismo Matamoros colocó un pase preciso que Marlon de Jesús no logró aprovechar dentro del área.



El Nacional campeon en 1967, 1973, 1976, 1977, 1978, 1982, 1983, 1984, 1986, 1992, 1996, Clausura 2005 y 2006. Gracias por tantas alegrias Bitricampeon, en las malas a todas partes, las buenas ya van a venir pic.twitter.com/eo3VVm5RV5 — El Nacho (@ElNacional19) December 13, 2020



El cuadro militar, que juega solo con futbolistas ecuatorianos y que suma 13 títulos de campeón en Ecuador, llegó a este encuentro en una profunda crisis deportiva e institucional. Incluso los problemas entre jugadores y la dirigencia se volvieron virales en las redes sociales en días pasados. Algunos jugadores aseguran que se les debe hasta seis meses de sueldo.