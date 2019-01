Tito Manjarrez: 'Ningún equipo ha manifestado interés por Jonathan Borja'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tito Manjarrez, presidente de El Nacional, negó haber ordenado que enviarán al volante Jonathan Borja a entrenarse con la Reserva. El imbabureño regresó este año al club procedente de Liga de Quito como uno de los jugadores destacados, pero no sería tomado en cuenta por el DT Marcelo Zuleta en la temporada.

Los albos no ejercieron la opción de compra por el mediocampista, que tuvo algunas controversias con el DT Pablo Repetto. Se presentó a la pretemporada del cuadro militar y -según Manjarrez- solicitó un aumento de su salario debido a que mantenía propuestas de tres clubes.



El directivo le dijo a Borja que no le incrementarían su sueldo, pero tampoco lo retendrían, en caso que decidiera marcharse, siempre que exista un beneficio para el club. El futbolista ibarreño tiene un contrato firmado por las próximas cuatro temporadas.



Manjarrez contó que no les llegó ninguna propuesta por Borja."Él me ha manifestado que tiene dos o tres clubes interesados que le pagarían el doble o el triple. No me ha dado ningún nombre", aseguró.



Borja fue enviado esta semana a entrenarse en la Reserva por el DT Marcelo Zuleta, por supuesta indisciplina. El jugador dijo que era una represalia por su mala relación con Manjarrez. El dirigente militar respondió y dijo que fue un pedido escrito del entrenador argentino.

​

La entrevista con Tito Manjarrez, directivo de El Nacional:



"Debo aclarar unos dos temas con él. No soy yo ni siquiera el directorio el que decide qué jugador permanece en el equipo de primera. Hay un informe escrito del cuerpo técnico que recomienda que el jugador baje a entrenar en la Reserva y el técnico (Marcelo Zuleta) explicó cuáles son las razones. El directorio acogió el informe y respaldó al técnico. No soy quién decide quién sube y quién baja", indicó.



Jonathan Borja continuará entrenándose en la Reserva de El Nacional hasta resolver su contrato. La dirigencia analizará las propuestas nacionales e internacionales por él, ya que el cuerpo técnico no contaría más con el futbolista.