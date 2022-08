El Nacional reta a Independiente del Valle en Copa Ecuador

El Independiente del Valle es favorito en la Copa Ecuador. Foto: Twitter de @IDV_EC

Redacción Bendito Fútbol (I)

Independiente del Valle arranca el cuadrangular semifinal de la Copa Ecuador ante El Nacional, de la Serie B. Los rayados son favoritos en el torneo, aunque esta noche se enfrentan a un elenco histórico.

IDV y El Nacional juegan desde las 18:00, de este 19 de agosto del 2022, en el estadio Banco Guayaquil.

El rendimiento de los negriazules se destaca en las tres competencias que disputan. Los de Sangolqui también son segundos en la LigaPro y están en las semifinales de la Copa Sudamericana.



Los demás rivales a los que enfrentarán son Mushuc Runa y 9 de Octubre, quienes ya disputaron su partido entre sí. Hasta que se conozca el resultado del 'Matagigantes' con el 'Bi-Tri', la tabla es liderada por los guayaquileños, que suman tres puntos.



Entre los cuatro equipos que disputan la llave, Independiente es quien mejor presente tiene en relación a los demás. Asimismo, los nombres de su plantilla destacan por sobre el resto.



Tanto el 'Ponchito' como el 'Súper 9' se encuentran lejos del vigente campeón de la LigaPro en aquel torneo. Los de Tungurahua se encuentran a media tabla y el elenco octubrino pelea el descenso.



El Nacional, siguiente oponente de IDV, se encuentra en la Serie B del fútbol ecuatoriano. Los criollos están en disputa por el ascenso y, en la Copa Ecuador, dejaron en el camino a clubes como Barcelona y Delfín.



El espectáculo que marcará el debut de los dirigidos por Martín Anselmi en el cuadrangulares este viernes 19 de agosto de 2022. El cotejo será en su reducto e iniciará a las 18:00.



IDV y el posible triplete

La seguidilla de partidos, a raíz de la cantidad de competencias que disputa, no ha sido un impedimento para Independiente del Valle. En la segunda etapa del torneo local, el único duelo en el que cayeron fue contra Aucas, club que lidera y le lleva un punto de distancia. De igual forma, Anselmi no ha perdido ningún partido -a parte de aquel- desde que tomó las riendas de la escuadra.



Dentro de la Sudamericana, la institución se mantiene invicta. Tras salir de la Libertadores arribaron a los octavos de final de campeonato continental y dejaron en el camino a Lanús y Deportivo Táchira. Su próximo adversario será el Melgar.



La travesía en la Copa Ecuador no le ha presentado mayores dificultades. Allí iniciaron su participación ante un equipo amateur, luego superaron en penales a uno de la Segunda Categoría y, finalmente, derrotaron a otro de la Serie B.