El Nacional cae ante Delfín con un gol de Roberto la 'Tuka' Ordóñez

El Nacional sufre en el estadio Olímpico Atahualpa ante unos 500 hinchas que llegaron a ver el partido ante el Delfín, la noche del 24 de febrero del 2019. Uno gol de Roberto la 'Tuka' Ordóñez le da la victoria temporal a los manabitas.

Cuando corrían 6 minutos, Ordóñez recibió un centro preciso y definió en el arco del golero Johan Padilla. Al igual que en el partido pasado ante el Aucas, le volvieron a marcar a los puros criollos en los primeros minutos.



Los militares no reaccionaron. Al contrario, el Delfín tuvo otra clara en los pies de Carlos Garcés, que a los 32 minutos aprovechó un error de la zaga criolla y solo frente al arquero no pudo convertir el segundo tanto.



La más clara de los dirigidos por Marcelo Zuleta fue un tiro libre de Manuel Balda a los 39 minutos. Sin embargo, el balón se fue por encima del golero Pedro Ortiz.



El Nacional no suma ni un solo punto en lo que va del campeonato ecuatoriano 2019 y lleva seis meses sin ganar un solo encuentro.