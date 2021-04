Mushuc Runa recibirá a Barcelona en el estadio Bellavista y no Echaleche, por la fecha 9 del campeonato nacional 

Mushuc Runa no podrá jugar en su casa. Otra vez, la LigaPro programó el partido entre Mushuc Runa y Barcelona para el viernes 16 de abril del 2021, pero en el estadio Bellavista de Ambato y no Echaleche. Hasta el momento, solo Emelec y Barcelona no han jugado en el escenario del 'Ponchito'.

El tema ha generado más de una controversia. El principal directivo del equipo ambateño, Luis Alfonso Chango, ha reclamado en reiteradas ocasiones que la LigaPro no aprueba que los dos clubes guayaquileños jueguen en el estadio ubicado sobre los 3200 metros sobre el nivel del mar en la comunidad de Echaleche. El tema ha generado cruce de versiones entre los directivos de los dos clubes.



El año pasado, Liga de Quito ya jugó en el escenario del Mushuc Runa. Por eso. Esteban Paz, directivo de LDU, también criticó que no se programen los partidos de amarillos y azules en el escenario deportivo. Barcelona presentó la planificación para el partido del torneo local.



El lunes 12 de abril, la LigaPro anunció los horarios y eso generó malestar en el club ambateño. Barcelona, con 17 puntos en la tabla de posiciones tendrá que enfrentarse a Mushuc Runa que tiene 14 unidades y está pisando los talones de los amarillos.



El DT Fabián Bustos, de Barcelona, en la conferencia de prensa posterior al triunfo contra Aucas (2-0), dijo que el equipo peleará en los dos frentes. "Tenemos un calendario apretado. Estamos listos con la agenda para viajar por el arranque de la Copa. Es la exigencia que tiene estar en Barcelona", manifestó el directivo.



Así quedó la novena fecha



Viernes 16 de abril

Mushuc Runa vs. Barcelona

19:00



Sábado 17 de abril

Macará vs. Orense S.C.

15:00



Aucas vs. Olmedo

17:30



Guayaquil City vs. Liga Deportiva Universitaria

20:00



Domingo 18 de abril

Deportivo Cuenca vs. Universidad Católica

13:00



Independiente del Valle vs. 9 de Octubre

15:30



Emelec vs. Técnico Universitario

18:00



Lunes 19 de abril

19:00 Manta vs. Delfín