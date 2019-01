El Mundial de Tenis sufre postergaciones en su calendario de juegos por las lluvias

LEA TAMBIÉN

De los 44 partidos programados para este martes 29 de enero del 2019, solo 19 cotejos se jugaron en las canchas del Cuenca Tenis y Golf Club. Las constantes lluvias que se registran en la capital azuaya ponen en apuros a la Comisión Organizadora del Mundial Juvenil de Tenis.

Así mismo, de los 16 tenistas ecuatorianos (nueve varones y siete damas) que se inscribieron en el cuadro principal, Mell Reasco es la única que sigue en competencia. Ella, este 29 de enero, perdía el primer set (1-3) de la segunda ronda con la estadounidense Charlotte Chavatipon, cuando la lluvia se hizo presente.



El encuentro se suspendió y se reanudará este miércoles 30 de enero, desde las 08:30. El partido entre el brasileño Bruno Oliveira (siembra 3) y estadounidense Mark Mandlik también se suspendió por la lluvia. Se jugaba el tercer set. Igual sucedió con otros compromisos, puesto que el Mundial se desarrolla en siete canchas de arcilla.



El danés Elmer Moller y el estadounidense William Grant, siembras 1 y 2 del certamen, se estrenaron con victorias en la segunda ronda del certamen. Ellos se ubican 104 y 112 en el ranking ITF Júnior. Los triunfos fueron ante el estadounidense Milledge Cossu y el danés Sebastián Jorgensen, en ese orden.

Todos los resultados de este martes 29 de enero



Emma Jackson (EE.UU.) venció a Ana Jiménez (ECU) 6-1, 6-1



Jimar Gerald (Chile) a Francesca Lilliegren (ECU) 6-1, 6-1



Lancelot (Suecia) a Amador Salazar (Chile), 2-6, 6-2, 6-1



Maxi Duncan (EE.UU.) a Denisse Lizano (ECU) 6-2, 6-0



Elmer Moller (DIN) a Milledge Cossu (EE.UU.) 6-1, 6-2



Andrew Dale (EE.UU.) a Raúl Centeno (ECU) 7-6, 6-1



Hibah Shaikh (EE.UU.) a Elisa Dávalos (ECU) 6-0, 6-1



Andrea Quiroz (Perú) a Martina Roldán (ECU) 6-4, 6-1



Mateo Gómez (COL) a Eduardo Taiguata (BRA) 6-3, 1-6, 7-5



Zoe Hitt (EE.UU.) a Martina García (ECU) 6-1, 6-0



Dali Blanch (EE.UU.) a Rafael De Alba (MEX) 6-3, 6-3



Leyton Rivera (NOR) a Christopher Li (Perú) 6-4, 6-4



Gabriela Giraldo (COL) a Sara Cruz (ESA) 6-3, 6-2



Michelle Tikhonko (EE.UU.) a Bianca Fernández ((CAN) 7-3, 6-3



Sofía Cabezas (VEN) a Michelle Sorokko (EE.UU.) 4-6, 6-3 y 6-3



Alexandrta Yepifanova (EE.UU.) a Anfisa Danilchenko (CAN) 7-5, 6-3



William Grant (EE.UU.) a Sebastián Jorgensen (DIN) 7-5, 6-4



Elena Karner (Austria) a Leena Bennetto (CAN) 7-6, 6-1



Juan Domínguez (GUA) ganó a Kevin Chahoud (SUE) 6-4, 6-4.