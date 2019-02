El Mundial Sub 20 de Polonia inicia la cuenta atrás con el sorteo

LEA TAMBIÉN

El Mundial Sub 20 de Polonia, que se realizará del 23 mayo al 15 junio, iniciará formalmente su cuenta atrás el domingo 24 de febrero del 2019 con el sorteo de los grupos de su fase final, en la que Portugal -campeón de Europa Sub 19-, Francia, Italia o Argentina figuran entre los grandes favoritos.

El sorteo, en el que el campeón sudamericano Ecuador se ubica en bolillero número 3, se iniciará a las 11:30 del domingo.



Portugal estará en la copa 1, la de los cabezas de serie, y parece en la 'pole position' para ocupar el trono que dejará vacante Inglaterra, la gran ausente de esta edición junto a Brasil.



Gracias a esa condición de cabeza de serie evitará a Francia, Uruguay, México, Estados Unidos y al anfitrión Polonia.



Los portugueses, comandados por el seleccionador Helio Sousa, campeón del torneo en 1989, podrían sin embargo tener que enfrentarse a Italia, subcampeón de la Eurocopa Sub 19 del año pasado, o con Argentina, que tiene el récord de títulos (6).

Los argentinos, subcampeones este mes en el Sudamericano Sub 20 disputado en Chile, figuran en la copa 3, igual que Ecuador, el equipo que le superó en la lucha por el título en la zona Conmebol. En esa misma copa están también Arabia Saudí, campeona de Asia Sub 19 el pasado año o Mali, que acaba de conquistar la Copa de África de Naciones Sub 20.



Además de uruguayos, mexicanos, argentinos y ecuatorianos, la representación latinoamericana se completa con Colombia (copa 2) , Honduras (copa 3) y Panamá (copa 4) .



Brasil, cinco veces campeón del Mundial Sub-20, no se clasificó para esta fase final en Polonia.



La final del Mundial Sub-20 se jugará el 15 de junio en Lodz.

Composición de las copas del sorteo del Mundial Sub 20:



Copa 1: Polonia (anfitrión) , Portugal, Uruguay, Francia, Estados Unidos, México



Copa 2: Italia, Mali, Nigeria, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Colombia



Copa 3: Arabia Saudí, Senegal, Argentina, Ecuador, Ucrania, Honduras



Copa 4: Japón, Sudáfrica, Panamá, Noruega, Catar, Tahití