Exfutbolistas felicitaron el logro de la Tri Sub 20 en el Mundial de Polonia

Álex Aguinaga está en Brasil, como corresponsal de una cadena internacional cubriendo los pormenores de la Copa América. Sin embargo, el excapitán de la selección nacional estuvo pendiente del rendimiento de la Tri Sub 20, en Polonia.

Durante la semana, el exmediocampista del Necaxa defendió el accionar de Leonardo Campana y ponderó las cualidades de los jugadores del seleccionado que dirige el argentino Jorge Célico.



“Simplemente GRACIAS! El esfuerzo y buen fútbol tiene su recompensa. Gran Mundial, todo un país unido en torno a ustedes... Honor a quien honor merece”, tuiteó Aguinaga, tras la victoria 1-0 sobre Italia, que colocó a Ecuador como la tercera mejor selección del mundo.

Además del ‘Güero’, otros exfutbolistas estuvieron pendientes de la selección y celebraron el logro histórico alcanzado en el estadio de Gdynia, gracias al tanto que anotó Richar Mina, en los tiempos suplementarios.



“Que grande la MiniTri felicitaciones muchachos, nos sentimos orgullosos Esperamos para entrar terceros (grupos) y hoy somos 3ros del mundo”, publicó Patricio Urrutia, excapitán de Liga de Quito que también actuó en el seleccionado nacional.

Luis Gómez, que defendió a la Tri y a Barcelona, emitió un mensaje corto pero emotivo. “Tan jóvenes y tan grandes”, tuiteó, frase acompañada de una foto de la selección celebrando el logro mundialista.

Finalmente, el exdelantero de Barcelona Danny Vera hizo una comparación de la sub 20 con la selección mayor, que dirige Hernán Darío Gómez. Así mismo, pidió mayor espacio para los jóvenes en el torneo nacional.



“Los muchachos sub 20 han dicho aquí estamos, estos somos los ecuatorianos, también tenemos mentalidad ganadora. Que no venga nadie a decirte q solo vas a aprender a un mundial o a una Copa América, también debemos dejar atrás la frase: es joven, hay q llevarlo de a poco”, publicó.