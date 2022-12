Revelan motivo del fallecimiento del periodista Grant Wahl

Grant Wahl, periodista estadounidense, que falleció mientras cubría el Mundial Qatar 2022. Foto: Instagram @grant_wahl.

Redacción Deportes / Agencia EFE

El viernes 9 de diciembre de 2022 se conoció sobre el fallecimiento, en Qatar, del periodista deportivo estadounidenses Grant Wahl.

Este miércoles 14 la esposa de Grant Wahl, Céline Gounder, una especialista en enfermedades contagiosas y colaboradora médica, reveló los resultados de la autopsia practicada al comunicador en los Estados Unidos, a donde lo trasladaron el lunes 12.

Los resultados de la autopsia determinaron que la muerte de Grant Wahl fue un "aneurisma de aorta", lo que desembocó en que sufra un colapso durante el partido entre Países Bajos y Argentina, válido por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

El procedimiento se lo realizó en la oficina forense de la Ciudad de Nueva York. Este aneurisma aórtico "probablemente se ha gestado durante años", comentó Céline Gounder al programa CBS Morning.

Sospechas desechadas

Con estos resultados se desecha por tierra las especulaciones que en un principio Eric Wahl, hermano del periodista, había emitido asegurando que había sido asesinado.

"En cuanto me enteré de su muerte lo primero que pensé es que había sido asesinado. Me basé en cosas que G dijo las dos últimas veces que hablé con él. Pero obviamente no sé nada seguro", señaló en Twitter.

Otros fallecidos

Otros dos periodistas han fallecido durante el campeonato de fútbol que se inauguró el domingo 20 de noviembre y concluirá el domingo 18 de diciembre: el estadounidense Roger Pearce, de 65 años, y el fotógrafo catari Khalid al-Misslam.

Pearce, director técnico de ITV, murió repentinamente durante la noche del 21 de noviembre cuando estaba en su habitación de hotel, según informó esta semana ITV.

Khalid al-Misslam, que trabajaba para la cadena deportiva local de televisión Al Kass murió repentinamente el domingo, pero no se han dado detalles sobre la causa de su fallecimiento.

