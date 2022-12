Lionel Scaloni y sus lágrimas previo a la final del Mundial

Lionel Scaloni en una rueda de prensa previa a la final del Mundial de Qatar. Foto: Agencia EFE

Paulo Álvarez (D)

Lionel Scaloni se emocionó previo a la final del Mundial de Qatar en la que dirigirá a Argentina. El entrenador dedicó palabras a la afición y a Pujato, su pueblo natal.

El domingo 18 de noviembre de 2022, el Estadio Luisail albergará el choque de la 'Albiceleste' ante Francia a partir de las 10:00. Esta será la tercera final para el DT gaucho al frente de su combinado, antes disputó tales instancias en la Copa América y la Finalissima, donde fue ganador.

En diálogo con los medios de comunicación, un día antes de que se lleve a cabo el cotejo, el entrenador se emocionó cuando fue consultado sobre qué les diría a sus jugadores luego de haber llegado hasta el último duelo. Allí se mostró orgulloso de su participación y sostuvo que que está agradecido con su grupo.

Mientras contestaba la pregunta, la voz del entrenador se fue quebrantando y se produjo un leve llanto. "No hay más que palabras de agradecimiento. Creo que cualquier argentino haría lo mismo. Me emociono porque han dado y esperamos poder coronarlo. Si no es así, que estén orgullosos. Es un momento para disfrutarlo y yo lo estoy haciendo" señaló.

A lo largo del Mundial, el estratega y su plantel han sabido sobreponerse a pesar de los traspiés y un flojo arranque. En la fase de grupos, el plantel sudamericano cayó ante Arabia Saudita en la primera fecha.

Después de caer con el cuadro asiático, el plantel de Lionel Scaloni se impuso ante México y Polonia. En las ronda eliminatorias dejaron atrás a Australia, Países Bajos y Croacia.

Lionel Scaloni también se emocionó con Pujato

El entrenador volvió a derramar lágrimas cuando recibió saludos desde Pujato, localidad en la que nació, y un mensaje de un infante del lugar. La cadena DirecTv le mostró como se encontraba su pueblo mientras lo entrevistaba.

"Hola, Lio. Te queremos saludar desde Pujato. Gracias por hacer que el pueblo sea parte de la selección y, aunque no ganen la final, ya son campeones. Por ser parte del Pujato, te agradecemos mucho", le dijó el niño al DT. En aquel momento, el llanto regresó.

Scaloni agradeció las palabras y sostuvo que no esperaba aquel gesto, por lo cual envía un abrazo a su tierra. A su vez, señaló que su intención era mostrar un poco más de entereza, pero lo vencieron las emociones.

