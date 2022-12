Luka Modric seguirá en la Selección de Croacia hasta la Liga de Naciones

Luka Modric, capitán de la Selección de Croacia, besando la medalla de bronce del Mundial Qatar 2022. Foto: EFE.

Luka Modric, capitán de la Selección de Croacia, explicó este sábado 17 de diciembre, tras finalizar en la tercera posición del Mundial Qatar 2022, que "puede ser" su última Copa del Mundo.

Sin embargo, el mediocampista no confirmó que sea así, y expresó su deseo de "seguir" en su equipo nacional "por lo menos hasta la Liga de Naciones".



"En el futuro vamos a ver qué pasa. Por lo menos quiero seguir hasta la Liga de Naciones y luego vamos a ver", declaró a 'Gol Mundial' tras el triunfo por 2-1 contra Marruecos en el estadio Khalifa.



La Final a Cuatro de la Liga de Naciones se disputa el próximo mes de junio en Países Bajos.



"Puede ser (el último Mundial), pero no puedo decir nada. Estoy muy contento por toda mi trayectoria en Croacia. Haber ganado dos medallas es algo muy importante, quería ganar la Copa, ese era mi sueño, no ha podido ser, pero también estoy muy contento con las dos medallas", valoró.



El tercer puesto "significa mucho" para su equipo. "Ganar dos medallas en dos Mundiales es algo muy, muy importante y grande para Croacia. Ya no se puede hablar de Croacia como un equipo que hace algo cada 20 años. Con el último Mundial y con éste hemos puesto a Croacia en el mapa de grandes equipos", añadió.



"Estamos muy contentos. Queríamos estar en la final, no se pudo, pero viajamos a casa como ganadores, que es también muy importante", agregó.

Croacia consiguió su segundo podio consecutivo en un Mundial

Croacia recibió este sábado, sobre el césped del estadio Internacional Khalifa en el que venció a Marruecos (2-1), la medalla de bronce, la segunda de su historia, que la acredita como la tercera mejor selección de Qatar 2022.

Una ceremonia en la que no estuvieron presentes los integrantes de la selección marroquí, quienes, tras mostrar su enfado con el colegiado catarí Abdulrahman Al Jassim por sus decisiones durante el partido, llegando a empujarle y con Achraf Hakimi aplaudiéndole irónicamente, abandonaron el terreno de juego.

Lo hicieron a la vez que se montaba un escenario improvisado sobre el césped, con el logo del Mundial Qatar 2022 y la silueta del estadio sobre el que, encabezados por Luka Modric y de la mano de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, recogieron su medalla, éxito que posteriormente celebraron con sus compañeros y familiares.

Jugadores de la Selección de Croacia celebrando la medalla de bronce. Foto: EFE.

La conseguida en Qatar 2022 es la segunda medalla de bronce que logra Croacia en su corta historia en los Mundiales, tras la que ganó en Francia 1998, en su primera participación. Además, en Rusia 2018 fue subcampeona.

El equipo arbitral, encabezado por el local Abdulrahman Al Jassim, también recibió una medalla de bronce, entre los silbidos de la afición marroquí, mayoritaria en las gradas del estadio Internacional Khalifa.

