Dos lectores de EL COMERCIO ganaron sillones reclinables para ver el Mundial

Anthony Taco y Elvia Montenegro, dos lectores de El COMERCIO, ganaron un sillón reclinable de tres puestos cada uno, luego del sorteo realizado junto a Muebles El Bosque.

Este fue el concurso por el Mundial Qatar 2022, donde todos los lectores podía participar, incluido los suscriptores.

Las inscripciones se receptaron antes del domingo 13 de noviembre, luego un equipo conjunto entre ambas empresas seleccionaron de manera aleatoria a los ganadores.

La premiación fue el 18 de noviembre en la matriz de la mueblería en Quito, ubicada en la av. Galo Plaza Lasso e Isaac Albeniz, esquina Sector El Labrador.

Daniel Texeira, gerente de la tienda, entregó los premios a los ganadores, quienes no dudaron en reposar un momento sobre los sillones y probar cuán confortables son. Ahora ellos estarán utilizandolos para ver los partidos mundialistas.

Partidos, horarios del Mundial Qatar 2022

Jueves 24 de noviembre

05:00 Suiza vs. Camerún

08:00 Uruguay vs. Corea del Sur

11:00 Portugal vs. Ghana

14:00 Brasil vs. Serbia

​

Viernes 25 de noviembre

05:00 Gales vs. Irán

08:00 Qatar vs. Senegal

11:00 Países Bajos vs. Ecuador

14:00 Inglaterra vs. Estados Unidos

​

Sábado 26 de noviembre

05:00 Túnez vs. Australia

08:00 Polonia vs. Arabia Saudita

11:00 Francia vs. Dinamarca

14:00 Argentina vs. México

Domingo 27 de noviembre

05:00 Japón vs. Costa Rica

08:00 Bélgica vs. Marruecos

11:00 Croacia vs. Canadá

14:00 España vs. Alemania

​

Lunes 28 de noviembre

05:00 Camerún vs. Serbia

08:00 Corea del Sur vs. Ghana

11:00 Brasil vs. Suiza

14:00 Portugal vs. Uruguay

Martes 29 de noviembre

10:00 Países Bajos vs. Qatar

10:00 Ecuador vs. Senegal

14:00 Gales vs. Inglaterra

14:00 Irán vs. Estados Unidos

​

Miércoles 30 de noviembre

10:00 Túnez vs. Francia

10:00 Australia vs. Dinamarca

14:00 Arabia Saudí vs. México

14:00 Polonia vs. Argentina

​

Jueves 1 de diciembre

10:00 Croacia vs. Bélgica

10:00 Canadá vs. Marruecos

14:00 Japón vs. España

14:00 Costa Rica vs. Alemania

Viernes 2 de diciembre

10:00 Ghana vs. Uruguay

10:00 Corea del Sur vs. Portugal

14:00 Serbia vs. Suiza

14:00 Camerún vs. Brasil

​

Octavos de final del Mundial Qatar 2022

Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final

9 y 10 de diciembre

​

Semifinales

13 y 14 de diciembre

​

Tercer lugar

17 de diciembre

​

Final

18 de diciembre

​

