Modelo Ivana Knoll habló de la inesperada razón por la que la expulsaron del estadio en Qatar

La modela croata Ivana Knoll fue detenida por la policía qatarí durante el partido de su selección contra Brasil. Foto: EFE.

Diario El Tiempo de Colombia

Ivana Knöll, la modelo croata que ha causado sensación en el Mundial de Qatar por su forma de vestir, fue expulsada del Estadio Ciudad de la Educación, en el juego de su selección contra Brasil.

Como ha hecho en toda la Copa, llegó al estadio y se ubicó en la tribuna. Sin embargo, esta última vez duró poco tiempo.

Según se ve en el video del momento, las autoridades la abordaron y le informaron que debía retirarse del escenario. Ahora se conoce la verdadera razón de su expulsión del recinto deportivo.

Posar con otros hinchas en fotos, la razón

Aunque hasta el momento no se ha publicado el informe policial de su detención, la propia Knöll explicó qué fue lo que ocurrió.

"No permiten que los hinchas se tomen fotos conmigo y no me permiten posar para fotos aquí en la baranda de la tribuna", le dijo de entrada la modelo croata al diario alemán 'Bild'.

"Luego les pregunté (a los de seguridad) por qué eran tan groseros", añadió.

Todavía no hay claridad sobre si Knöll estará alentando a Croacia, en la semifinal ante Argentina.

