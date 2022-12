Así será la ceremonia de clausura del Mundial Qatar 2022

Estadio Lusail donde se albergará la final del Mundial Qatar 2022 entre Francia y Croacia. Foto: Twitter @FIFAWorldCup.

La fiesta más grande del fútbol terminará este 18 de diciembre de 2022, cuando se dispute la final, entre Argentina y Francia. La FIFA reveló como será la ceremonia de clausura.

El partido será a las 10:00, hora ecuatoriana, en el estadio Lusail. Sin embargo, horas antes del compromiso se realizará la tradicional ceremonia de clausura, que contará con presentaciones artísticas y un show de luces.

“El show ‘Una noche memorable’ hará un repaso del certamen a través de la música y la poesía. Artistas de la banda sonora oficial abrirán el telón antes del Argentina – Francia”, resumió la FIFA en un comunicado oficial.

Presentaciones musicales

La ceremonia de clausura durará 15 minutos y en ella se hará referencia, a través de la música y la poesía, a la manera en la que el mundo se ha unido durante los 29 días de duración del Mundial Qatar 2022.

Actuarán en directo Davido y Aisha, con su tema (Hayya Hayya) Better Together; Ozuna y Gims, que interpretarán Arhbo; y las cuatro superestrellas Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal, que cantarán Light the Sky.

Hora de inicio del evento

Las puertas se abrirán a las 06:00 (hora ecuatoriana) y se invitará a los aficionados a ocupar sus butacas a las 08:30. El estadio de Lusail tiene capacidad para 88 000 espectadores.

A esa hora iniciará el evento estelar, que pretende resumir lo que fueron los 29 días de competencia en territorio qatarí, tiempo en el que se disputarán 64 partidos oficiales, incluida la final entre Argentina y Francia.

