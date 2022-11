El brazalete arcoíris, duda hasta última hora en el Mundial Qatar 2022

Harry Kane, capitán de la selección de Inglaterra en el Mundial Qatar 2022. Foto: EFE

Redacción Deportes

El brazalete arcoíris (One Love), con el que Inglaterra pretende protestar contra las injusticias que se viven en Qatar, será duda hasta última hora en el partido del Mundial Qatar 2022, según confirmó Mark Bullingham, presidente ejecutivo de la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés).

El motivo es que, de llevarlo, Harry Kane, capitán de Inglaterra, se expondría a una tarjeta amarilla por parte del colegiado nada más arranque el encuentro. La FA delibera en estos momentos si merece la pena recibir esta sanción.

Inglaterra e Irán jugarán desde las 08:00 (hora de Ecuador), en partido del grupo B del Mundial.

Tanto la federación inglesa como Kane aceptaron que serían sancionados en caso de llevar un brazalete que va en contra del protocolo oficial de la FIFA, pero entendían que esta multa sería económica, no deportiva.

"Es verdad que la FIFA dijo ayer que podría haber sanciones deportivas. Eso es algo en lo que tenemos que pensar. Hemos dejado claro que queremos llevar el brazalete. Es importante para nosotros, pero también tenemos que considerar todas las implicaciones", dijo Bullingham.

"Normalmente habría una sanción, que pagaríamos y estaríamos contentos con eso. Bueno, contentos no es la palabra, pero estaríamos preparados para ello, porque creemos que es importante demostrar nuestro apoyo a la inclusión. Si la sanción deportiva es real, entonces tenemos que pensar, dar un paso atrás y ver si hay otro modo de demostrar nuestros valores", añadió.

Además del posible uso del brazalete en el brazalete arcoíris, Inglaterra hincará la rodilla antes del inicio del partido en apoyo al movimiento Black Lives Matter.

Partidos, horarios y resultados del Mundial Qatar 2022

Domingo 20 de noviembre

Qatar 0-2 Ecuador

​

Lunes 21 de noviembre

08:00 Inglaterra vs. Irán

11:00 Senegal vs. Países Bajos

14:00 Estados Unidos vs. Gales

​

Martes 22 de noviembre

05:00 Argentina vs. Arabia Saudí

08:00 Dinamarca vs. Túnez

11:00 México vs. Polonia

14:00 Francia vs. Australia

​

Miércoles 23 de noviembre

05:00 Marruecos vs. Croacia

08:00 Alemania vs. Japón

11:00 España vs. Costa Rica

14:00 Bélgica vs. Canadá

Jueves 24 de noviembre

05:00 Suiza vs. Camerún

08:00 Uruguay vs. Corea del Sur

11:00 Portugal vs. Ghana

14:00 Brasil vs. Serbia

​

Viernes 25 de noviembre

05:00 Gales vs. Irán

08:00 Qatar vs. Senegal

11:00 Países Bajos vs. Ecuador

14:00 Inglaterra vs. Estados Unidos

​

Sábado 26 de noviembre

05:00 Túnez vs. Australia

08:00 Polonia vs. Arabia Saudita

11:00 Francia vs. Dinamarca

14:00 Argentina vs. México

Domingo 27 de noviembre

05:00 Japón vs. Costa Rica

08:00 Bélgica vs. Marruecos

11:00 Croacia vs. Canadá

14:00 España vs. Alemania

​

Lunes 28 de noviembre

05:00 Camerún vs. Serbia

08:00 Corea del Sur vs. Ghana

11:00 Brasil vs. Suiza

14:00 Portugal vs. Uruguay

​

Martes 29 de noviembre

10:00 Países Bajos vs. Qatar

10:00 Ecuador vs. Senegal

14:00 Gales vs. Inglaterra

14:00 Irán vs. Estados Unidos

​

Miércoles 30 de noviembre

10:00 Túnez vs. Francia

10:00 Australia vs. Dinamarca

14:00 Arabia Saudí vs. México

14:00 Polonia vs. Argentina

​

Jueves 1 de diciembre

10:00 Croacia vs. Bélgica

10:00 Canadá vs. Marruecos

14:00 Japón vs. España

14:00 Costa Rica vs. Alemania

Viernes 2 de diciembre

10:00 Ghana vs. Uruguay

10:00 Corea del Sur vs. Portugal

14:00 Serbia vs. Suiza

14:00 Camerún vs. Brasil

​

Octavos de final del Mundial Qatar 2022

Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final

9 y 10 de diciembre

​

Semifinales

13 y 14 de diciembre

​

Tercer lugar

17 de diciembre

​

Final

18 de diciembre

