Edgardo Bauza fue el DT que hizo volver a Lionel Messi a la Selección de Argentina.

Argentina nuevamente se clasificó para una final del Mundial, la segunda en ocho años, que, además, será la última oportunidad de Lionel Messi para hacerse con el trofeo.

Esta chance que dispone el ‘10’ de Argentina no fuera posible, de no ser por Edgardo Bauza, ex DT de la ‘Albiceleste’, que convenció a Messi para que retorne a la selección después de su renuncia pública.

De aquel hecho que sacudió al mundo, han pasado poco más de seis años y la situación que vive Lionel Messi es muy diferente, pues ahora es campeón de América (2021) y disputará una nueva final de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

La renuncia de Lionel Messi a la Selección de Argentina

El 26 de junio de 2026, Lionel Messi sorprendió al mundo del fútbol, con una noticia.

Horas después de que la Selección de Argentina perdiera la final de la Copa América Centenario contra Chile, Messi anunció su retiro del cuadro ‘Albiceleste’

Era la tercera final que perdía Lionel Messi con su selección de manera consecutiva, tras caer en la final del Mundial Brasil 2014 y la Copa América de Chile 2015.

“Se terminó para mi la Selección. Es increíble, pero no se me da”, mencionó Messi tras la derrota.

Edgardo Bauza, el hombre que hizo volver a Messi

Tras la derrota de Argentina en la final de la Copa América 2016, Edgardo Bauza asumió como nuevo entrenador reemplazando a Gerardo ‘Tata’ Martino.

Cuando llegó el ‘Patón’ a la ‘Albiceleste’ tenía dos tareas claves, convencer a Lionel Messi de que retorne a la selección argentina y clasificar al Mundial Rusia 2018.

La primera tarea fue hablar con Messi. Edgardo Bauza tomó un avión y viajó a Barcelona para reunirse con el ‘10’.

En esa reunión también participó Javier Mascherano, que en ese entonces era compañero de Lio en el FC Barcelona. Ahí, Bauza comentó que hablaron de fútbol, de la Selección y del futuro.

Durante la charla, el ‘Patón’ se dio cuenta de que Messi nunca se desenganchó de la selección. Finalmente, Bauza contó en 2016 para el programa “El exprimidor” que Messi tenía unas ganas bárbaras de triunfar con Argentina y finalmente eso conllevó a su regreso a la ‘Albiceleste’.

