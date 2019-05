El goleador Campana asegura que Ecuador va a Polonia a conquistar el Mundial

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Leonardo Campana, goleador de la selección ecuatoriana de fútbol Sub 20 y una de las grandes promesas del fútbol tricolor aseguró este miércoles 1 de mayo del 2019 que su objetivo y el de sus compañeros es ir al Mundial de Polonia a conquistar el título.

Campana, que en julio soplará 19 velas, fue el máximo anotador del Sudamericano Sub 20 de Chile en febrero con seis dianas, y en una entrevista con Efe insistió en que la "tricolor" siempre apunta a lo más alto y esta vez no será diferente.



"Nosotros siempre apuntamos al primer puesto, como lo hicimos en el Sudamericano, que no fuimos solo a participar, sino también a competir y llevarnos la Copa. Y ese es nuestro objetivo", esgrimió el delantero.

No obstante, admitió, como lo hiciera la semana pasada su seleccionador, Jorge Célico, en la presentación de los jugadores que irán a Polonia, que la "mochila" de campeón sudamericano "pesa muchísimo" porque tienen "una gran responsabilidad" para hacer un buen papel en el torneo, algo que aseguró que harán.



Los logros de la "mini-tri" contrastan con los de la selección absoluta, que el año pasado no pudo clasificarse para el Mundial de Rusia y se encuentra en fase de reestructuración de la mano del colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez.

​

Hijo del ministro de Producción y Comercio Exterior de Ecuador, Pablo Campana, quien también se desempeñó como tenista profesional, el delantero sub-20 entró en las categorías inferiores de su club, el Barcelona SC en 2016, año en el que anotó 15 goles en 16 partidos.

🥇⚽ Leonardo Campana, goleador del #SudamericanoSub20 de Chile, reacciona tras el campeonato de la MiniTri.



¡Orgullo ecuatoriano! 🇪🇨🏆 pic.twitter.com/o4wKy99dIc — El Comercio (@elcomerciocom) 11 de febrero de 2019



De ahí, en 2018 cuajó una gran temporada con el Sub18 del equipo guayaquileño marcando 20 dianas en 19 partidos, lo que le valió que el técnico de Barcelona por aquel entonces, Guillermo Almada, se lo llevara a la primera plantilla, en la que ha debutado esta temporada jugando seis partidos de liga, con un gol y una asistencia como referencia.



A título personal, el delantero del Barcelona ecuatoriano admitió a Efe que su buen desempeño en Chile le ayudó a "crecer tanto futbolística como personalmente" e indicó que esto solo es "el comienzo".



De cara al Mundial, al que la selección ecuatoriana viaja el próximo 7, Campana destacó que el grupo está "unido y alegre" por lo logrado, pero que solo piensa en el futuro y en dejar en alto el nombre de Ecuador.

Hasta hace poco, era “pasabolas” en el Monumental de Guayaquil. En febrero, fue goleador del Sudamericano Sub 20. En marzo, debutó con el Barcelona. Y ayer, anotó su primer gol con su equipo del alma y no pudo contener la emoción. Leonardo Campana, 18 años, sueña despierto. 👏 pic.twitter.com/JEcisKzD2O — Juez Central (@Juezcentral) 23 de abril de 2019



Sobre uno de sus rivales en la fase de grupos, Japón, dijo que tienen "un buen juego tocando la pelota" y que son "muy rápidos", por lo que tendrán que andar con cuidado en esos aspectos.



Campana es una de las grandes esperanzas de la selección ecuatoriana para su cita mundialista, que comenzará el 23 de mayo encabezando el Grupo B, en el que tendrá que jugarse su paso a la fase final contra México, Italia y Japón.



Para esta cita, Célico ha convocado a 21 hombres, tres porteros y 18 jugadores "con acción polifuncional".



Antes de entrar en competición, la selección se enfrentará en amistosos a Panamá y Corea del Sur los días 14 y 17 en tierras polacas.



Aunque reconoció que su mente está enfocada ahora únicamente en la cita polaca, Campana no oculta su aspiración de alcanzar las ligas europeas de máxima competición.

Acompañado por su nuevo representante, el brasileño Frederico Peña, que le definió como "el mejor delantero centro de su generación en el fútbol sudamericano", Campana se niega a decantarse por una u otra liga, o siquiera mencionar en qué equipo le gustaría jugar.



Pero destaca que llegar a "la inglesa, la española, la italiana o la alemana" serían su sueño.



En ese sentido, el Mundial será para él una pantalla en "términos de marketing", a decir de su representante.



"Verdaderamente para él y su proyección es algo importante (..) pero en cuestiones de fútbol no es algo que sea determinante para nada", insistió Peña.



Porque para su agente, que pese a su juventud ve en Campana una mezcla de las cualidades de Zlatan Ibrahimovic y Thierry Henry, el delantero ecuatoriano ya ha demostrado lo que tiene en el plano deportivo.



Destaca de él su fuerza mental, forma física y técnica que "no variará si juega bien o mal" a partir del 25 de mayo en Polonia.