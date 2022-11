Finalizó la audiencia de Byron Castillo en el TAS ¿Cuándo se conocerá la resolución?

FIFA resuelve sobre la nacionalidad del jugador Byron Castillo. Foto: Redes sociales

La audiencia del caso Byron Castillo en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) finalizó este sábado 5 de noviembre. El organismo internacional deberá tomar una decisión, tras escuchar los alegatos de los intermediarioes, Perú y Chile, y de Ecuador como parte imputada.

El acto duró dos días en los cuales se escucharon los argumentos de las partes. Desde la facción acusadora se señalaba al defensa tricolor por una supuesta adulteración de su nacionalidad y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por encubrimiento.



Esta es la última posibilidad que tienen los combinados para intentar buscar una sanción para la Tri y ser favorecidos. En dos ocasiones anteriores, las denuncias ya fueron desestimadas por la FIFA.



De acuerdo a los involucrados del lado de Ecuador no ha existido ninguna novedad. Carlos Manzur, vicepresidente de la FEF, contó a Bendito Fútbol y EL COMERCIO que, tras la finalización de los alegatos, "lo único que queda por hacer es esperar el dictamen del Tribunal".



Según el dirigente, el TAS ha ofrecido dar su veredicto en la semana del 7 de noviembre de 2022. Previamente, la fecha fijada había sido el 10 del mismo mes.



Andrés Holguín, abogado defensor de Byron Castillo, también sostuvo que no ha sabido nada nuevo en torno al caso. Ni él ni su representado acudieron a la audiencia.

¿Vientos favorables para Ecuador y Byron Castillo?

En las ocasiones anteriores, ninguna de las partes pudo probar que se cometieron irregularidades. En un inicio, únicamente Chile se presentó y anticipó que acudiría al TAS si no veía cumplidas sus peticiones.



En la segunda instancia, en la Cámara de Apelaciones de la FIFA, Perú se unió. Aquello se dio después de haber sido eliminados en repechaje ante Australia. En el Tribunal contaron con el Cnel. Jaime Jara, exfuncionario de la FEF y uno de los primeros en acusar a Castillo, como testigo.



La razón por la que no prosperaron los anteriores casos fue la validación de la ciudadanía del defensa por las autoridades regulares. En 2021 recibió un 'habeas data' que lo ratifica como ecuatoriano, por lo que las entidades deportivas no pueden tener injerencia ni determinar su nacionalidad.

