La selección de Ecuador llevará un grupo de jugadores invitados a España

Gilmar Napa, arquero de Orense, será uno de los nuevos convocados a la Selección de Ecuador. Foto: Instagram @OrenseSC

Redacción Bendito Fútbol

La delegación de la selección de Ecuador que viajará a España es numerosa. Además de los seleccionados por Gustavo Alfaro, se desplazará un grupo de jugadores jóvenes, como invitados.

Parte de los futbolistas, que acudieron al microciclo del equipo nacional, junto a los convocados habituales estarán entre los incluidos. Estos se unieron en calidad de invitados para los once citados por Gustavo Alfaro.



Los jugadores han convencido al DT con su desempeño y serán incluidos para viajar a España. En tierras europeas, el plantel continuará con sus entrenamientos y disputará el duelo de exhibición.



Pese a que han sido llamados, la nómina definitiva para disputar la Copa del Mundo ya está casi lista y es poco probable que alguno de los nuevos nombres consiga hacerse un hueco. El 14 de noviembre de 2022, el DT dará el listado y los jugadores deberán regresar a Ecuador.



Algo que sin duda cambiará -y que es consecuencia directa de la convocatoria- es el equipo que se planteará ante Iraq, dos días antes de que se presenten los citados al torneo internacional. La alineación no coincidirá con las vistas en los cinco choques previos que se llevaron a cabo en la fecha FIFA.



Los futbolistas que militan en Europa disputarán cotejos el 12 y el 13 de noviembre, por lo cual no podrán llegar al compromiso internacional. Allí deberán entrar los once convocados más los invitados para la estancia en el país ibérico.

¿Quiénes irán?

La mayoría de los nobeles rostros forman parte del fútbol nacional. Algunos ya han sido convocados en ocasiones anteriores y otros han formado parte de procesos juveniles.



Bendito Fútbol y EL COMERCIO pudieron conocer que estarán Marco Angulo y Johanner Chávez, futbolistas de Independiente del Valle. A ellos se le sumarán Gilmar Napa de Orense y Kevin Rodríguez del Imbabura.



Entre quienes se sumarán desde Europa, previo al amistoso, se encuentra Nilson Angulo. El volante lateral se desempeña con el Anderlecht de Bélgica. Hasta la publicación de este artículo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol no ha emitido un pronunciamiento oficial en torno a los jugadores que se sumarán.



Este sábado 5 de noviembre a las 18:30 la delegación partirá hacia el viejo continente. El traslado hacia Qatar se dará entre cinco y seis días antes de que arranque el Mundial.

Visita nuestros portales: