Byron Castillo no acudirá a la audiencia en el TAS

El seleccionado ecuatoriano Byron Castillo protege el balón, en un encuentro ante la selección de Chile. Foto: EFE.

Redacción Bendito Fútbol

Byron Castillo está concentrado con la Selección de Ecuador y por eso no acudirá a la audiencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), por el proceso en el que las federaciones de Chile y Perú apelan su nacionalidad.

La demanda reside en una supuesta falsificación de nacionalidad del lateral derecho del León de México. A su vez, los acusadores manifiestan que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) habría tenido conocimiento de ello y lo encubrió.



La razón por la que el Castillo no se presentó la primera vez fue que nunca había sido parte del proceso. Andrés Holguín, abogado del futbolista, sostuvo haber enviado una carta a la FIFA donde se manifestaba la intención y que esta fue aceptada.



De cara al vigente proceso en el TAS, el jurista conversó con EL COMERCIO y Bendito Fútbol. Allí, expresó la postura de él y su representado.



"A nombre del jugador, informamos que no fuimos parte en la instancia en FIFA. No podemos ser parte ahora y no acudimos", manifestó Holguín.



El organismo internacional estableció al 4 y 5 de noviembre de 2022 como fecha para que las partes presenten sus alegatos. Las opciones para hacerlo son de forma presencial, telemática o mixta.



A menos de un mes de que inicie el Mundial de Qatar, que tiene a la Tri como protagonista en su partido inaugural, el ente debe tomar una decisión. Desde la FEF y el jugador siempre ha existido confianza en que no se infringieron las normativas.

Castillo y Ecuador van por un triunfo en el TAS

La Selección de Ecuador y Byron Castillo ya salieron victoriosas cuando la denuncia fue presentada ante la FIFA. Antes de que esta no prospere, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) y su abogado Eduardo Carlezzo habían manifestado que acudiría al Tribunal si no obtenía lo que buscaba.



En la Federación Internacional de Fútbol, la primera demanda fue -netamente- de los araucanos. Para la revisión del proceso en la Cámara de Apelación de la entidad se unió Perú.



Tras no poder demostrar las acusaciones, las solicitudes fueron desestimadas y la Tricolor salió bien librada. El veredicto tuvo su base en las decisiones previas de las autoridades ecuatorianas.



En 2021, la justicia nacional ratificó la ciudadanía del defensa y le otorgó un 'habeas data'. Hasta que aquello suceda, el conjunto de la mitad del mundo se abstuvo de llamarlo a las convocatorias.



Desde el lado de los peruanos, el TAS aceptará a un testigo clave. El Cnel. Jaime Jara, encargado de investigar casos de adulteración de edad para la FEF y uno de los primeros en señalar a Castillo, estará presente.

¿Al Mundial como sea?

La 'Roja' y el 'Rimac' se juegan su última carta para ir al Mundial. El primer combinado no alcanzó puestos de clasificación y el segundo fue eliminado por Australia en repechaje.



En un inicio, el cuadro chileno pidió la descalificación de Ecuador de la Copa del Mundo de 2022 y 2026. Asimismo, solicitó que suspendan indefinidamente a Byron Castillo.



Con la intromisión de Perú, sus representantes piden que se le otorgue el cupo al torneo al haber terminado por detrás de la Tri. Por su parte, los chilenos buscan los puntos que perdieron ante Ecuador para ser beneficiados.

