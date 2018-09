Xavier Bedón dejó el fútbol y se dedicó al motociclismo

LEA TAMBIÉN

Por la escasa actividad del motociclismo en el país, Xavier Bedón se vio obligado a abrirse paso en el exterior. El piloto imbabureño participa en los campeonatos de Colombia y México, donde se mide con pilotos de Centro y Norteamérica.

“En Yahuarcocha se realizan dos o tres torneos al año. Tenemos que ir buscando actividades por los barrios y en las otras provincias”, dijo el piloto que participa en el Campeonato Nacional y en la Copa América Itálika, que se desarrollan en las pistas de México, y en el Campeonato Chachagui, en Pasto, Colombia.



Tiene 29 años, y “apenas cuatro en el motociclismo, de manera oficial. Me gustó el deporte desde pequeño, pero es un deporte algo costoso. Cuando al fin pude realizar la inversión, ingresé a competir”.



Han sido cuatro años de entrenamiento, perseverancia, y trabajo. Es el campeón nacional de la división promocional, que organiza el Cati y de la Monomarca Pulsar. “En Colombia y México no he ganado ninguna válida, pero ya he subido al podio. Poco a poco nos vamos consolidando en el motociclismo de velocidad”.



En la Copa América Itálika, logró una tercera posición en la pista del autódromo Hermanos Rodríguez, donde se disputan los GP de Fórmula Uno. “El torneo se realiza en diferentes pistas del territorio mexicano y en muchas coincidimos con el Primer Campeonato Mundial Femenino, que organiza ‘Chicho’ Lorenzo, el papá de Jorge Lorenzo, que corre los Grandes Premios”.

Xavier participa en dos categorías, con motos de 300 cm3 y 650 cm3. En cambio, en el Campeonato Mexicano lo hace en una moto de 600 cm3. “Viajo la semana previa a las carreras, tengo que solventar los gastos de viaje, hospedaje y alimentación”.



Por los rubros que requiere para las jornadas finales, Xavier, junto con Michael Estrada y Luis Guzmán, sus compañeros del Club de Alto Rendimiento Ecuatoriano de Motociclismo (CEM) organizan una rifa. “Necesitamos recursos para enfrentar la fase final de los torneos en los que participamos”.



Xavier dice que requiere USD 4 000 para solventar los pasajes de ida y vuelta, alojamiento, alimentación, y “el alquiler de las motos. También necesito comprar ruedas”.



El equipo Motos RM le presta asistencia durante sus participaciones. “Solo el alquiler de la moto cuesta USD 2 500”.

Los boletos se están vendiendo en diferentes puntos de Ibarra, ciudad donde reside y además en su página de la red social Facebook. “El ganador se irá conmigo, a la final, en el noviembre, o con Michael Estrada a Chile donde se disputarán los Seis días de Enduro, en Viña del Mar”.



Antes de incursionar en el motociclismo Xavier Bedón jugó al fútbol. Estuvo en la Sub 15 de Espoli, en las escuelas de Liga de Quito, fue a Guayaquil a probarse en Emelec, y fue volante por el sector derecho del equipo Sub 18 de Imbabura. “No pude consolidar mi carrera por mi contextura muy delgada. Siempre estuve en el equipo suplente. Para el motociclismo no tengo problemas. Mi peso es el ideal, tengo mucha agilidad”.



Se entrena diariamente con Álvaro Yépez en la pista del autódromo de Yahuarcocha, en lo físico y técnico.



Se define como “un piloto muy técnico, calculador, mentalmente frío, con agresividad y decisión a la hora de rebasar”.



Hace dos años sufrió una fractura en la muñeca de la mano derecha, “pero todo está superado. Mi sueño es convertirme en piloto profesional y competir en el extranjero”.