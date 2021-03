La motivación crece en Independiente por la disputa del primer partido en su nuevo estadio

Independiente sigue cimentando su crecimiento institucional. El cuadro rayado, campeón de la Copa Sudamericana 2019 y finalista de la Libertadores 2016, jugará su primer partido en su nuevo estadio. El partido será en la jornada del 20 de marzo del 2021, a las 15:30 ante Delfín y es válido por la quinta fecha del campeonato.

El equipo practicó el jueves y viernes en el nuevo escenario, en donde aún no se culminan las obras. Sin embargo, la cancha, los camerinos, la banca de suplentes están listas. “Al no contar aún con público y tras las inspecciones, decidimos jugar en esta nueva casa. Esta no es una inauguración, porque recién en junio estarán terminadas todas las obras”, dijo el dirigente Andrés Larriva.



Hay motivación en toda la institución por el partido. “Es una cancha muy bonita, el césped cortadito al ras y estamos con muchas ganas de hacer historia y seguir formando parte en el crecimiento de la institución”, anticipó el capitán Efrén Mera.

Larriva, Mera y el técnico Renato Paiva comparecieron a una rueda de prensa en la víspera del primer partido. El DT está aliviado por las tres victorias que consiguió el equipo: dos por torneo local y una por la Copa Libertadores. “Siempre intento mantener equilibrio. Equilibrio cuando no llegaban los resultados y ahora que están llegando”, dijo el exformador del Benfica de Lisboa.



Paiva espera un Delfín reactivo, similar al que jugó ante Emelec hace 15 días en Guayaquil. “Hay que tener paciencia y cabeza fría”, anticipó el timonel rayado.