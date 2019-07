La montañista ecuatoriana Carla Pérez ascendió a la cima del ‘K2’ sin oxígeno suplementario

LEA TAMBIÉN

La montañista ecuatoriana Carla Pérez conquistó la cima del ‘K2’, la segunda montaña más alta del mundo (8 611 msnm) sin oxígeno suplementario, este miércoles 24 de julio del 2019, en compañía de Esteban Mena y de acuerdo con la información del montañista británico Adrian Ballinger.

Ballinger, quien también formó parte del equipo que consiguió el ascenso, publicó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía del ascenso al monte Godwin-Austen (‘K2’), en Pakistán, en el sur de Asia.



“¡Lo hicimos! Estoy en C4. No puedo creerlo. Estoy llorando mucho”, fue el mensaje publicado por Ballinger.



En cuanto a la montañista ecuatoriana, la primera latinoamericana en conquistar el Everest sin oxígeno, había publicado el viernes 19 de julio en su cuenta de Facebook “Negociar con la altura especialmente si no usas oxígeno suplementario siempre es duro, pero los paisajes y la paz que se ven y se sienten allí son únicas”.

Certificada por la Asociación de Guías del Ecuador en guianza y entrenamientos en senderos ecuatorianos, Pérez está dentro del equipo montañista de ‘Somos Ecuador’ en el que ha conseguido sus mayores logros.



En 2009 Pérez se convirtió en la primera latinoamericana en escalar la pared sur del Aconcagua en Argentina, considerada una de las más difíciles y peligrosas del mundo en la que solo cuatro mujeres lo han logrado. En dicha expedición, vivió momentos desesperantes junto a Vallejo, que ahora tiene 58 años, y el montañista Esteban Mena, porque no subieron por la ruta más conocida que, según ella, es “súper fácil”, sino por la pared sur, que tiene 3 000 metros de desnivel. “Casi me muero ahí porque nos equivocamos en la comida. No comí seis días, perdí 12 kilos, casi no salgo, pero al final salimos, escalamos”, recordó.



Además, en 2012 se convirtió en la primera ecuatoriana en escalar la montaña Cho Oyu, la sexta más alta de la Tierra de 8 000 metros sin oxígeno suplementario. Según la montañista, en el mundo han ascendido al Everest alrededor de 9 000 personas, 160 de ellas sin tanques de oxígeno, y de entre ellas, siete fueron mujeres.