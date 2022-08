Moisés Caicedo, Brighton y el 'Balón de Oro'

El Brighton & Hove Albion FC no escatima en elogios para el ecuatoriano Moisés Caicedo. Así lo dejó saber el elenco británico con una publicación en sus redes sociales oficiales, poniendo de manifiesto la confianza que han depositado en el nacido en Santo Domingo de los Tsáchilas hace 20 años.

"Vino desde Ecuador para ganar el Balón de Oro. ¡Qué jugador!", sentenciaron los 'Sussex' minutos después de consumarse el sorpresivo triunfo 1-2 ante el Manchester United en el estreno de ambos equipos en la Premier League 2022.

"Estuvimos trabajando muy fuerte desde el primer entrenamiento para poder hacer bien las cosas en este campo. Estuvimos concentrados desde el primer momento (...) somos un equipo muy competitivo que queremos ganar en donde sea", comentó Caicedo en un video publicado por ESPN Ecuador.

Con una sonrisa en su rostro, aseguró que se sentía "muy cansado", pero estaba "muy contento por el esfuerzo realizado" que se reflejó en el "buen trabajo" que hizo contra los 'Reds'.

He actually did come from Ecuador to win the Balon d'Or. 🏆 What a player! 🇪🇨 pic.twitter.com/NX8bcghhZY