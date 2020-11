Miryam Núñez fue segunda en la tercera etapa, pero se mantiene de líder en la Vuelta a Colombia femenina

La pedalista ecuatoriana y la colombiana Lorena Colmenares fueron las protagonistas de esta tercera etapa de la Vuelta a Colombia femenina. La tricolor mantuvo el liderato de la clasificación general.

El último kilómetro fue complejo para la tricolor, que bajó el ritmo en los últimos metros. Esto permitió que Colmenares pudiera atacar y quedarse con la etapa. Fue un cierre de jornada en la que ambas mostraron esfuerzo y sacrificio.



Colmenares sube al segundo lugar de la clasificación general y está a 26 segundos de la ecuatoriana. La etapa tuvo un recorrido de 78 kilómetros y un puerto de montaña.

#UnaBiciConMiSeñal 🇨🇴🚵‍♀️ ¡FINAL DE INFARTO! Lorena Colmenares grita VICTORIIIIA, VICTORIA y festeja su segunda etapa en la #VueltaColXSeñal. La ecuatoriana Miryam Núñez cruza segunda en línea de meta.



Mira la carrera también en nuestro streaming 🖥👉 https://t.co/zdme09TjYs pic.twitter.com/plIEWLknYz — Señal Deportes (@SenalDeportes) November 9, 2020



La pedalista local aseguró que supo cuando apretar a la tricolor y presionarla. "Sabía de las subidas de esta ruta y por eso me guardé energía para el final", dijo la ganadora de la jornada.



Núñez logró mantener el maillot naranja de líder en los altos de Boyacá. En Villa de Leyva, en la cuarta etapa, será su chance de sacar mayor ventaja sobre Colmenares.



"Estoy contenta con lo de hoy. Traté de ganar la etapa. Lorena se destacó y seguiremos luchando hasta el final", dijo.



El remate de la etapa no fue sencillo para Núñez, quien terminó exhausta. Arriesgó, pero no pudo mantener el ritmo de la colombiana.