Miller Salazar: ‘La meta de Macará es ganar un título’

¿Cómo está el equipo de Macará?

Después de tantos años de sufrimiento, en estos últimos cuatro años encontramos el camino apropiado para conseguir el ascenso, los dos torneos internacionales y ahora estamos repitiendo otra participación internacional. La exigencia del hincha es cada día mayor y hoy estamos ilusionados con llegar más lejos que ir a una copa. La meta es ganar un título o un campeonato.

¿A qué cree usted que se debe ese éxito?

Al trabajo de todos. Es un grupo donde están inmiscuidos jugadores, cuerpo técnico y el manejo administrativo. El estar rodeado de gente preparada es fundamental para el desarrollo del club y de esta institución deportiva.



¿La reconstrucción del Macará empezó en 2012?

En ese año comenzamos a salir de todos los problemas económicos que fueron muy complicados. Encontramos el camino idóneo para ir solucionando los problemas, que fue la venta de jugadores. La llegada de Paúl Vélez inició ese proceso futbolístico, que veníamos soñando hace muchos años.



Tras la reconstrucción administrativa y financiera, ¿cuál es el rumbo que tendrá el equipo?

En este momento es un club legalmente constituido, con un grupo de 50 socios, como lo establece la ley y de aquí en adelante la idea es otra. Queremos tener más socios; y ahora tenemos qué ofrecerles, por eso estamos construyendo una obra en el complejo que nos llenará de orgullo.



Cuando se hizo cargo del club, ¿tenían bienes ?

Teníamos deudas millonarias y no había jugadores del club. Hipotecamos el complejo para pagar una deuda a siete años al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y hemos cancelado más del 90% de las deudas y puedo decir, con mucha satisfacción, que Macará es un equipo saneado.

¿Cuál es el actual patrimonio del equipo?

Queremos seguir creciendo y tenemos muchos proyectos en el complejo. Vamos a seguir invirtiendo en jugadores jóvenes. Estamos haciendo negocios y, obviamente, el único aporte es seguir exportando futbolistas fuera del equipo y del país.



Ustedes evitan contratar jóvenes indisciplinados. ¿Cuál es la clave?

La experiencia es fundamental en el fútbol y yo lo viví en su momento y aprendí la lección, por lo que dije: “muero en mi ley y voy armar un equipo con gente con la que se pueda trabajar”. El jugador que viste la camiseta de Macará debe ser responsable y conoce que a la primera que comete un acto de indisciplina se va del equipo. Eso se resume en un manejo grupal adecuado; a veces hay que poner mano dura.



¿Ha tenido problemas con algún jugador?

En el 2018 tuve un problema. Al futbolista lo despedí y le dije: “estás fuera de Macará, puedes quedarte entrenando y no voy hacerte daño a tu carrera”. Resulta que ese jugador anda jugando en la Serie B y el próximo año capaz que estará en la Segunda categoría.



¿Qué pasó con el tema Genaro Huacón?

Es lo peor que le pudo suceder a Macará y para nosotros es un caso juzgado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y la LigaPro, en donde me abrieron un expediente. No encontraron absolutamente nada y fuimos el único equipo que tuvimos la valentía de denunciarle y dar a conocer a la Policía Nacional. Gracias a Dios, las cosas caen por su propio peso.

¿Está de acuerdo con el formato de la LigaPro?

No, pero si el formato hubiera sido igual al del 2018 las cosas habrían sido diferentes y Macará estuviera jugando una final, eso se decidió y hay que respetar la decisión de la mayoría de los dirigentes.



¿Qué se va a pedir en la próxima reunión de dirigentes respecto de los estadios vacíos y los derechos de televisión?

Vamos a ver qué se puede hacer. Lamentablemente hay un contrato firmado, en función de la buena relación con GolTV habrá que tratar de conseguir que los partidos no se transmitan para las ­ciudades donde se juegan, que es el principal problema que tenemos.



¿Le gusta la idea que Paúl Vélez fuera llamado para la Selección?

Bueno, esa es una decisión de los directivos del fútbol ecuatoriano. Paúl es el técnico más preparado y ha demostrado ser el mejor.