A sus 23 años, Ardon Jashari llega al AC Milan procedente del Club Brujas de Bélgica. En el conjunto belga compartió vestuario con el defensor ecuatoriano Joel Ordóñez, consolidándose como uno de los pilares del equipo que conquistó la Copa de Bélgica en 2024. Ahora compartirá vestuario con el también ecuatoriano Pervis Estupiñán en el Milan.

El AC Milan continúa reforzando su plantilla de cara a la temporada 2025-26 y ha anunciado oficialmente el fichaje del mediocentro suizo, quien firmó por cinco años con el conjunto rossonero.

Más noticias:

La historia de Ardon Jashari en su llegada al AC Milan

Formado en las divisiones juveniles del FC Luzern, Jashari debutó con el primer equipo en julio de 2020. En cuatro temporadas, acumuló 102 partidos y nueve goles, antes de dar el salto al fútbol belga. En Brujas, disputó 52 encuentros, anotó cuatro tantos y se destacó por su inteligencia táctica, capacidad de recuperación y liderazgo en el mediocampo.

Internacional con Suiza en cuatro ocasiones, Ardon Jashari es considerado uno de los talentos emergentes del fútbol europeo. Su llegada al Milan responde a la estrategia del club de combinar juventud con experiencia, en una plantilla que también ha sumado a figuras como Luka Modrić, Samuele Ricci, Pietro Terracciano y el ecuatoriano Pervis Estupiñán.

La presencia de Estupiñán en el equipo añade un componente especial para los aficionados latinoamericanos, ya que ambos jugadores podrían formar una sociedad clave en el esquema del técnico Max Allegri. Mientras el lateral ecuatoriano aporta profundidad por la banda izquierda, Jashari será el encargado de equilibrar el mediocampo y proteger la zona defensiva.

Con este movimiento, el AC Milan refuerza su ambición de volver a competir al más alto nivel en Italia y Europa. La afición rossonera ya celebra la llegada de Jashari, quien promete ser una pieza fundamental en el nuevo proyecto deportivo del club.

Enlace externo: ¿Quién es el volante suizo?

Entrevista a Luis Alfonso Chango